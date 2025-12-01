 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Naglis Kanišauskas grįžta į MMA kovas Švedijoje: AFN turnyre susitiks su Brazilijos kovotoju

2025-12-01 19:56
2025-12-01 19:56

Šių metų rugsėjį „UTMA 13“ turnyre kikbokso kovoje pralaimėjimą Dominykui Dirksčiui patyręs Naglis Kanišauskas (9-4) sugrįžta į savo discipliną ir gruodžio 13-ą dieną Stokholme vyksiančiame „Allstars Fight Night“ (AFN) turnyre svorio kategorijoje iki 82 kg susikaus su 39-erių metų brazilu Edcardo Oliveira (6-3).

Naglis Kanišauskas – Edcardo Oliveira | „Stop“ kadras

Tai yra „Allstars“ klubo organizuojamas turnyras, kuriame Naglis Kanišauskas treniruojasi kartu su tokia UFC žvaigžde kaip Volkanas Oezdemiras.

E. Oliveira „sherdog“ ir „tapology“ duomenimis turi 6 pergales ir 4 pralaimėjimus. Paskutinį kartą jis kovojo šių metų spalio 18-ą, kai „FightStar Championship 34“ turnyre techniniu nokautu pirmajame raunde pralaimėjo Martinui Stapletonui. Iš 9 įvestų jo kovų, tik 1 yra pasibaigusi teisėjų sprendimu.

MMA narve N. Kanišauskas paskutinį kartą kovėsi liepos 12-ą „Cage Warriors“ organizacijoje , kai vidutinio svorio kategorijoje pirmajame raunde vos per 2 min. 37 sek. techniniu nokautu nugalėjo 29-erių metų anglą Joe Middletoną.

