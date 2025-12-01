Naglis Kanišauskas grįžta į MMA kovas Švedijoje: AFN turnyre susitiks su Brazilijos kovotoju

Tai yra „Allstars“ klubo organizuojamas turnyras, kuriame Naglis Kanišauskas treniruojasi kartu su tokia UFC žvaigžde kaip Volkanas Oezdemiras.
E. Oliveira „sherdog“ ir „tapology“ duomenimis turi 6 pergales ir 4 pralaimėjimus. Paskutinį kartą jis kovojo šių metų spalio 18-ą, kai „FightStar Championship 34“ turnyre techniniu nokautu pirmajame raunde pralaimėjo Martinui Stapletonui. Iš 9 įvestų jo kovų, tik 1 yra pasibaigusi teisėjų sprendimu.
MMA narve N. Kanišauskas paskutinį kartą kovėsi liepos 12-ą „Cage Warriors“ organizacijoje , kai vidutinio svorio kategorijoje pirmajame raunde vos per 2 min. 37 sek. techniniu nokautu nugalėjo 29-erių metų anglą Joe Middletoną.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.