„UFC 325“: Volkanovskio ir Lopeso revanšinė dvikova dėl čempiono titulo Sidnėjuje

A. Volkanovskis balandį „UFC 314“ turnyre vieningu teisėjų sprendimu įveikė D. Lopesą ir iškovojo tuo metu laisvąjį 145 svarų (65,8 kg) čempiono diržą, kurį buvo palikęs Ilia Topuria.
Ketvirtadienį per NFL rungtynių tarp Kanzas Sičio „Chiefs“ ir Dalaso „Cowboys“ pertrauką UFC vadovas Dana White'as paskelbė, kad „UFC 325“ pagrindinė kova vyks sausio 31 d. „Qudos Bank Arena“ Sidnėjuje.
A. Volkanovskis turės galimybę kovoti Australijos žemėje pirmą kartą nuo 2023 m. vasarį patirto pralaimėjimo Islamui Machačevui „UFC 284“ turnyre. Jis atsigavo po to pralaimėjimo įveikdamas Yairą Rodriguezą, tačiau vėliau buvo nokautuotas I. Machačevo revanšinėje kovoje, o 2024 m. vasarį „UFC 298“ turnyre prarado puslengvio svorio kategorijos diržą I. Topuriai.
Po 14 mėnesių pertraukos 37-erių A. Volkanovskis sugrįžo balandį ir įveikė D. Lopesą permainingoje kovoje „UFC 314“ turnyre. Jis norėjo sugrįžti greičiau ir kaip potencialius kitus varžovus minėjo Movsarą Evlojevą, Lerone'ą Murphy, Aljamainą Sterlingą ir kitus, tačiau galiausiai organizacija nusprendė pakartoti dvikovą.
D. Lopeso šansas revanšui nėra nepagrįstas. 30-metis D. Lopesas po pralaimėjimo titulinėje kovoje A. Volkanovskiui rugsėjį atsigavo įspūdingai – anksčiau laiko įveikė Jeaną Silvą ir už tai gavo 100 tūkst. JAV dolerių premiją, taip užsitikrindamas galimybę atsirevanšuoti A. Volkanovskiui.
