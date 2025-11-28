 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 325“: Volkanovskio ir Lopeso revanšinė dvikova dėl čempiono titulo Sidnėjuje

2025-11-28 09:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 09:00

UFC lengvo svorio kategorijos čempionas Alexanderis Volkanovskis (27-4 MMA, 14-3 UFC) turės dar kartą įveikti Diego Lopesą (27-7 MMA, 6-2 UFC), norėdamas judėti į priekį ir dar kartą „išvalyti“ divizioną.

Alexanderis Volkanovskis | Scanpix nuotr.

UFC lengvo svorio kategorijos čempionas Alexanderis Volkanovskis (27-4 MMA, 14-3 UFC) turės dar kartą įveikti Diego Lopesą (27-7 MMA, 6-2 UFC), norėdamas judėti į priekį ir dar kartą „išvalyti“ divizioną.

REKLAMA
0

A. Volkanovskis balandį „UFC 314“ turnyre vieningu teisėjų sprendimu įveikė D. Lopesą ir iškovojo tuo metu laisvąjį 145 svarų (65,8 kg) čempiono diržą, kurį buvo palikęs Ilia Topuria.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį per NFL rungtynių tarp Kanzas Sičio „Chiefs“ ir Dalaso „Cowboys“ pertrauką UFC vadovas Dana White'as paskelbė, kad „UFC 325“ pagrindinė kova vyks sausio 31 d. „Qudos Bank Arena“ Sidnėjuje.

REKLAMA
REKLAMA

A. Volkanovskis turės galimybę kovoti Australijos žemėje pirmą kartą nuo 2023 m. vasarį patirto pralaimėjimo Islamui Machačevui „UFC 284“ turnyre. Jis atsigavo po to pralaimėjimo įveikdamas Yairą Rodriguezą, tačiau vėliau buvo nokautuotas I. Machačevo revanšinėje kovoje, o 2024 m. vasarį „UFC 298“ turnyre prarado puslengvio svorio kategorijos diržą I. Topuriai.

REKLAMA

Po 14 mėnesių pertraukos 37-erių A. Volkanovskis sugrįžo balandį ir įveikė D. Lopesą permainingoje kovoje „UFC 314“ turnyre. Jis norėjo sugrįžti greičiau ir kaip potencialius kitus varžovus minėjo Movsarą Evlojevą, Lerone'ą Murphy, Aljamainą Sterlingą ir kitus, tačiau galiausiai organizacija nusprendė pakartoti dvikovą.

D. Lopeso šansas revanšui nėra nepagrįstas. 30-metis D. Lopesas po pralaimėjimo titulinėje kovoje A. Volkanovskiui rugsėjį atsigavo įspūdingai – anksčiau laiko įveikė Jeaną Silvą ir už tai gavo 100 tūkst. JAV dolerių premiją, taip užsitikrindamas galimybę atsirevanšuoti A. Volkanovskiui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų