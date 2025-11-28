 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Raimundas Vaikšnoras: Suomijos patirtis rengiant karinį rezervą – vertinga Lietuvai

2025-11-28 15:22 / šaltinis: BNS
2025-11-28 15:22

Su vizitu Suomijoje besilankantis kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras su Skandinavijos šalies kolega Janne Jaakkola aptarė rezervo rengimą, komendantūrų sistemą ir NATO šiaurinio flango stiprinimą.

Raimundas Vaikšnoras (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Su vizitu Suomijoje besilankantis kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras su Skandinavijos šalies kolega Janne Jaakkola aptarė rezervo rengimą, komendantūrų sistemą ir NATO šiaurinio flango stiprinimą.

0

„Suomija daugelį metų išlaikė kompleksišką ir sisteminį požiūrį į saugumą, kurio centre – pasirengęs, atsparus ir valią prisidėti prie valstybės saugumo ir gynybos turintis individas. Jų patirtis rengiant didelį karinį rezervą, sutelkiant visuomenę, verslą ir valstybės struktūras mobilizacijai ir visuotinei saugumo gynybos architektūrai yra tikrai vertingas Lietuvai“, – sakė vadas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Vaikšnoras pakvietė suomius prisidėti prie Rytų flango atgrasymo ir gynybos.

Kariuomenės teigimu, Suomijos integracija į NATO struktūras sustiprino regiono saugumą – šalis sparčiai stiprina oro gynybos, jūrinių pajėgumų ir sausumos operacijų valdymo elementus, o Lietuva šioje srityje mato daug galimybių plėsti bendrus projektus.

Vadai susitikimo metu taip pat aptarė visuotinį valstybės gynybos modelį, nepilotuojamų sistemų ir inovacijų integraciją

Vizito metu kariuomenės vadas taip pat lankėsi tarptautinėse pratybose „Stingdantys vėjai 25“, Suomijos įlankoje.

Pratybose dalyvauja apie 5 tūkst. karių ir 20 kovinių bei paramos laivų iš Suomijos, Belgijos, Danijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos ir JAV, taip pat NATO minų medžioklės grupė SNMCMG1.

Mokymų metu vykdomos oro, jūrų žvalgybos, sraigtasparnių ir desantą atremiančios operacijos.

