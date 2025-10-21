Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė apie pokalbį su kariuomenės vadu: mes vienas kitą supratome

2025-10-21 13:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 13:37

Kilus viešoms diskusijoms dėl gynybos finansavimo, pirmadienį su kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru susitikusi premjerė Inga Ruginienė sako, kad atvirai ir pakankamai rimtai pasikalbėjo su generolu. Politikė tvirtina, kad pasitiki kariuomene, todėl žada dėti maksimalias pastangas, jog krašto apsaugos poreikiai būtų atliepti.

Inga Ruginienė BNS Foto

Kilus viešoms diskusijoms dėl gynybos finansavimo, pirmadienį su kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru susitikusi premjerė Inga Ruginienė sako, kad atvirai ir pakankamai rimtai pasikalbėjo su generolu. Politikė tvirtina, kad pasitiki kariuomene, todėl žada dėti maksimalias pastangas, jog krašto apsaugos poreikiai būtų atliepti.

REKLAMA
2

„Mes turėjome labai atvirą ir pakankamai rimtą pokalbį su kariuomenės vadu. Man atrodo, mes vienas kitą supratome. Aš jam deklaravau, kad aš gerbiu kariuomenės patirtį ir kompetencijas, kad tai yra labai svarbu. Dėl to, kalbant apie gynybos ir kariuomenės poreikius, absoliučiai pasitikiu kariuomene ir pasitikiu jų poreikių identifikavimu“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aiškiai nusiunčiau žinutę, kad tiems poreikiams, kurių jiems reikės, aš dėsiu maksimalias pastangas, kad tie poreikiai būtų išpildyti. Bet kartu ir labai norėčiau, kad kariuomenė dirbtų savo darbą, atliktų tiesiogines funkcijas ir ruoštųsi tai „X“ dienai ginti mus visus“, – akcentavo ministrė pirmininkė.

REKLAMA
REKLAMA

Vyriausybės vadovė su R. Vaikšnoru susitiko pirmadienį.

Kaip skelbta, kariuomenės vadas R. Vaikšnoras praėjusią savaitę LRT teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams. Jis tikino girdėjęs apie norą investuoti dalį lėšų kelių atnaujinimui, savivaldybių infrastruktūrai.

REKLAMA

Pastarieji pareikšimai sulaukė socialdemokratų lyderių kritikos. Savo ruožtu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad kariuomenės vadas turėtų atsistatydinti.

Šeštadienį generolas sakė, kad įvyko nesusipratimas ir nesusikalbėjimas.

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų