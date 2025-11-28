UFC čempionas Ilia Topuria dėl asmeninių priežasčių artimiausiu metu nekovos

Ketvirtadienį socialiniuose tinkluose išplatino pareiškimą, paaiškindamas, kodėl artimiausiu metu nežengs į narvą. I. Topuria rašė, kad „išgyvena sunkų momentą asmeniniame gyvenime“ ir kad „nori susitelkti į savo vaikus ir išspręsti šią situaciją kuo greičiau“.
„Nekovosiu pirmąjį kitų metų ketvirtį. Išgyvenu sunkų momentą asmeniniame gyvenime. Noriu susitelkti į savo vaikus ir išspręsti šią situaciją kuo greičiau, – rašė kovotojas. – Nenoriu stabdyti diviziono. UFC suorganizuos reikiamas kovas, ir kai tik reikalai bus išspręsti, pranešiu UFC, kad esu pasiruošęs pradėti savo sugrįžimą.“
I won’t be fighting in the first quarter of next year. I’m going through a difficult moment in my personal life. I want to focus on my children and resolve this situation as soon as possible.
I don’t want to hold up the division. The UFC will make the matchups needed, and as soon…REKLAMA— Ilia Topuria (@Topuriailia) November 27, 2025
Be pralaimėjimų žengiantis I. Topuria (17-0) turėjo įvykių kupinus 2025 m. Po įsimintinų pergalių nokautais prieš Maxą Holloway ir Alexanderį Volkanovskį puslengvio svorio kategorijos titulinėse kovose 2024 m., I. Topuria paskelbė apie planus pereiti į lengvo svorio kategoriją, kad potencialiai mestų iššūkį tuometiniam čempionui Islamui Machačiovui. Tačiau I. Machačiovas nusprendė pats pakilti į viršų, peršokdamas į pusvidutinio svorio kategoriją ir palikdamas I. Topurią kovoti su Charlesu Oliveira dėl laisvojo iki 155 svarų (70,3 kg) titulo. I. Topuria įveikė Ch. Oliveirą nokautu pirmajame raunde, iškovojo laisvąjį diržą ir tapo 10-uoju kovotoju UFC istorijoje, laimėjusiu titulus dviejose kategorijose.
Šiuo metu lengvo svorio kategorijoje netrūksta pretendentų į titulą – ilgametis sirgalių numylėtinis Justinas Gaethje ir kylanti UFC žvaigžde Paddy Pimblettas abu viešai reikalauja šanso kovoti dėl titulo.
