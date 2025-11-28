 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC čempionas Ilia Topuria dėl asmeninių priežasčių artimiausiu metu nekovos

2025-11-28 08:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-28 08:19

UFC lengvo svorio kategorijos čempionas Ilia Topuria daro trumpą pertrauką nuo kovų.

Ilia Topuria | Organizatorių nuotr.

UFC lengvo svorio kategorijos čempionas Ilia Topuria daro trumpą pertrauką nuo kovų.

REKLAMA
0

Ketvirtadienį socialiniuose tinkluose išplatino pareiškimą, paaiškindamas, kodėl artimiausiu metu nežengs į narvą. I. Topuria rašė, kad „išgyvena sunkų momentą asmeniniame gyvenime“ ir kad „nori susitelkti į savo vaikus ir išspręsti šią situaciją kuo greičiau“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nekovosiu pirmąjį kitų metų ketvirtį. Išgyvenu sunkų momentą asmeniniame gyvenime. Noriu susitelkti į savo vaikus ir išspręsti šią situaciją kuo greičiau, – rašė kovotojas. – Nenoriu stabdyti diviziono. UFC suorganizuos reikiamas kovas, ir kai tik reikalai bus išspręsti, pranešiu UFC, kad esu pasiruošęs pradėti savo sugrįžimą.“

REKLAMA
REKLAMA

Be pralaimėjimų žengiantis I. Topuria (17-0) turėjo įvykių kupinus 2025 m. Po įsimintinų pergalių nokautais prieš Maxą Holloway ir Alexanderį Volkanovskį puslengvio svorio kategorijos titulinėse kovose 2024 m., I. Topuria paskelbė apie planus pereiti į lengvo svorio kategoriją, kad potencialiai mestų iššūkį tuometiniam čempionui Islamui Machačiovui. Tačiau I. Machačiovas nusprendė pats pakilti į viršų, peršokdamas į pusvidutinio svorio kategoriją ir palikdamas I. Topurią kovoti su Charlesu Oliveira dėl laisvojo iki 155 svarų (70,3 kg) titulo. I. Topuria įveikė Ch. Oliveirą nokautu pirmajame raunde, iškovojo laisvąjį diržą ir tapo 10-uoju kovotoju UFC istorijoje, laimėjusiu titulus dviejose kategorijose.

Šiuo metu lengvo svorio kategorijoje netrūksta pretendentų į titulą – ilgametis sirgalių numylėtinis Justinas Gaethje ir kylanti UFC žvaigžde Paddy Pimblettas abu viešai reikalauja šanso kovoti dėl titulo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų