McGregoras kaltina Nurmagomedovą apgaudinėjantį sirgalius

2025-11-27 09:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 09:10

Didžiausia priešprieša MMA istorijoje vėl atgijo. Po pertraukos socialiniuose tinkluose su pareiškimu apie psichinę ir fizinę būseną sugrįžęs Conoras McGregoras (22-6 MMA, 10-4 UFC) negali ramiai stebėti ir nepraleidžia progos užsipulti buvusį varžovą Chabibą Nurmagomedovą (29-0 MMA, 13-0 UFC).

Chabibas Nurmagomedovas ir Conoras McGregoras | Scanpix nuotr.

0

Trečiadienio rytą buvęs dviejų svorio kategorijų UFC čempionas C. McGregoras socialiniame tinkle „X“ paskelbė seriją kritiškų įrašų, skirtų UFC Šlovės muziejaus nariui Ch. Nurmagomedovui. Airis pareiškė, kad jis apgaudinėja gerbėjus po neseniai vykusio internetinio aukciono, kuriame buvo parduodamos autentiškos, pasirašytos papachos – galvos apdangalai, tapę neatsiejama Ch. Nurmagomedovo įvaizdžio dalimi.

C. McGregoras rašė, jog Ch. Nurmagomedovas naudoja savo tėvo vardą bei Dagestano kultrūrą, kad apgautų žmones: „Tėvo planas“ staiga tapo „Tėvo apgaule. Labai liūda.“

Tai, kad C. McGregoras neigiamai atsiliepia apie Ch. Nurmagomedovą nėra nieko naujo. Tai tęsiasi nuolatos nuo jų 2018 m. spalį įvykusios principinės kovos „UFC 229“ turnyre, kurią Ch. Nurmagomedovas laimėjo ketvirtame raunde skausmingu veiksmu. Tą kartą taip pat įvyko masinės muštynės, kurių metu jis paliko narvą, kad užpultų C. McGregoro komandą, o Ch. Nurmagomedovo komandos nariai įsiveržė į narvą ir užpuolė C. McGregorą.

Ch. Nurmagomedovas šįkart taip pat neketino sėdėti rankų sudėjęs ir davė atkirtį, išvadindamas C. McGregorą „visišku melagiu“, ir tuo pačiu dar kartą išreiškė pasitikėjimą platforma, kurią reklamavo.

Ch. Nurmagomedovas po kovos su C. McGregoru dar du kartus apgynė UFC lengvo svorio kategorijos čempiono titulą, prieš staiga baigdamas karjerą 2021 m. spalį po tėvo Abdulmanapo mirties.

Tuo tarpu C. McGregoras po pralaimėjimo Ch. Nurmagomedovui kovojo tris kartus: 2020 m. sausį įveikė Donaldą Cerrone‘ą, o vėliau patyrė pralaimėjimus prieš Dustiną Poirier 2021 m. sausį ir liepą. Nuo to laiko jis nekovojo, tačiau planuoja sugrįžimą UFC renginyje Baltuosiuose rūmuose 2026 m.

