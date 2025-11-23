Garry pergalė prieš Muhammadą neįtikino UFC žvaigždžių: kautis dėl titulo dar per anksti?

Su šia pergale I. Machado Garry laimėjo antrą kartą iš eilės ir taip stiprina savo pozicijas kovoje dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo. Po pergalės airis kaip tik ir metė iššūkį dabartiniam čempionui Islamui Machačevui.
Visgi, I. Garry savo pasirodymu prieš B. Muhammadą kitų UFC žvaigždžių nesužavėjo. Internete pasipylė kovotojų komentarai apie tai, kad I. Garry dar nevertas titulinės kovos.
„Garry laimėjo šitą kovą 29:28. Kova buvo gera, bet už tokį pasirodymą jis tikrai nenusipelnė šanso kautis dėl titulo“, – rašė Henry Cejudo, pasiūlęs surengti I. Garry kovą su Šavkatu Rachmonovu, o I. Machačevui į varžovus pasiūlęs Kamaru Usmaną.
29-28 Garry. Good fight but there’s no way he deserves a title shot for that performance #UFCQatar— Henry Cejudo (@HenryCejudo) November 22, 2025
Kamaru Usman vs Islam Makhachev is officially the fight to make! Pound-for-Pound King vs Former Pound-for-Pound King! #UFCQatar— Henry Cejudo (@HenryCejudo) November 22, 2025
Pats K. Usmanas bei kitas pretendentas į kovą dėl titulo – Michaelis Moralesas – neslėpė, kad I. Garry kovos stilius juos užmigdė.
🥴🥱— KAMARU USMAN (@USMAN84kg) November 22, 2025
@iangarryMMA 🥱😴— Michael🕷Morales🕸 (@michaellmma) November 22, 2025
