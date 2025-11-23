 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Garry pergalė prieš Muhammadą neįtikino UFC žvaigždžių: kautis dėl titulo dar per anksti?

2025-11-23 15:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 15:28

Šeštadienį Katare vykusiame UFC turnyre Ianas Machado Garry (17-1 MMA, 10-1 UFC) pateikė rimtą paraišką kovai dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo, vieningu teisėjų sprendimu (30-27, 30-27, 29-28) įveikdamas buvusį čempioną Belalą Muhammadą (24-5 MMA, 15-5 UFC).

Ianas Garry | „Stop“ kadras

0

Su šia pergale I. Machado Garry laimėjo antrą kartą iš eilės ir taip stiprina savo pozicijas kovoje dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo. Po pergalės airis kaip tik ir metė iššūkį dabartiniam čempionui Islamui Machačevui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, I. Garry savo pasirodymu prieš B. Muhammadą kitų UFC žvaigždžių nesužavėjo. Internete pasipylė kovotojų komentarai apie tai, kad I. Garry dar nevertas titulinės kovos.

„Garry laimėjo šitą kovą 29:28. Kova buvo gera, bet už tokį pasirodymą jis tikrai nenusipelnė šanso kautis dėl titulo“, – rašė Henry Cejudo, pasiūlęs surengti I. Garry kovą su Šavkatu Rachmonovu, o I. Machačevui į varžovus pasiūlęs Kamaru Usmaną.

Pats K. Usmanas bei kitas pretendentas į kovą dėl titulo – Michaelis Moralesas – neslėpė, kad I. Garry kovos stilius juos užmigdė.

