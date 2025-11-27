 
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ nepasipriešino vieniems iš OHL Baltijos čempionato lyderių

2025-11-27 08:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 08:58

Baltijos ledo ritulio čempionate skaudžią nesėkmę patyrė Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“, kuri Rygoje 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) skaudžiai nusileido Kijevo HC „Capitals“ (Ukraina) klubui.

„Hockey Punks - Mototojos“ ir „HC Panter“ rungtynės | Petro Lozdos nuotr.

Baltijos ledo ritulio čempionate skaudžią nesėkmę patyrė Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja", kuri Rygoje 8:0 (1:0, 3:0, 4:0) skaudžiai nusileido Kijevo HC „Capitals" (Ukraina) klubui.

Ukrainos ekipoje įvarčius pelnė 8 žaidėjai: Aleksandras Novikovas (12:48), Danilas Fursa (22:01), Maratas Saroka (32:29), Denisas Hončarenko (37:08), Andrejus Krivonožkinas (41:57), Lauris Bajarunas (48:16), Eduardas Jansonas (53:10), Ivanas Šamardinas (57:47).

Vilniečiai prieš varžovus laikėsi pirmajame kėlinyje, kai praleido vieną įvartį.

Kijevo ekipa aukštesnes apsukas įjungė antrajame kėlinyje, kai į Simo Baltrūno ginamus vartus atliko net 22 metimus ir įmušė tris įvarčius.

Vėliau aikštelės šeimininkai pridėjo dar 4 įvarčius be atsako ir lengvai nugalėjo Vilniaus klubą.

„Capitals“ atliko net 51 metimą į vartų plotą, kai svečiai tą darė 18 kartų.

Kijevo komanda žengia antroje čempionato vietoje ir rimtai pretenduoja tapti Baltijos lygos čempionais.

