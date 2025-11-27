„Hockey Punks – Mototoja“ nepasipriešino vieniems iš OHL Baltijos čempionato lyderių

Ukrainos ekipoje įvarčius pelnė 8 žaidėjai: Aleksandras Novikovas (12:48), Danilas Fursa (22:01), Maratas Saroka (32:29), Denisas Hončarenko (37:08), Andrejus Krivonožkinas (41:57), Lauris Bajarunas (48:16), Eduardas Jansonas (53:10), Ivanas Šamardinas (57:47).
Vilniečiai prieš varžovus laikėsi pirmajame kėlinyje, kai praleido vieną įvartį.
Kijevo ekipa aukštesnes apsukas įjungė antrajame kėlinyje, kai į Simo Baltrūno ginamus vartus atliko net 22 metimus ir įmušė tris įvarčius.
Vėliau aikštelės šeimininkai pridėjo dar 4 įvarčius be atsako ir lengvai nugalėjo Vilniaus klubą.
„Capitals“ atliko net 51 metimą į vartų plotą, kai svečiai tą darė 18 kartų.
Kijevo komanda žengia antroje čempionato vietoje ir rimtai pretenduoja tapti Baltijos lygos čempionais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!