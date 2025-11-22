Nelaimių persekiojama „Hockey Punks – Mototoja“ apmaudžiai pralaimėjo namuose, ‚Energija“ Latvijoje nepasipriešino vicečempionams

Įvarčius šeimininkams pelnė Laisvydas Kudrevičius (33:28), Nolanas Džeimsas Reganas (46:43, Artiomas Redko, Janis Tapanis Siekinenas), Artiomas Redko (53:19, K. Zeynalovas).
Varžovų gretose pasižymėjo Maksas Michailovas (15:40), Kristeris Obukas (26:27), Gustavas Spigulis (44:12), Karlis Tameniekas (65:00).
Prieš dvikovą iš nelaimių ruožo neišbrendanti Vilniaus ekipa tylos minute pagerbė tragiškai ledo ritulio treniruotėje mirusį 13-metį klubo sistemos ledo ritulininką.
Klubas visai neseniai buvo atsigavęs ir pradėjo demonstruoti geresnį žaidimą po vyriausiojo trenerio Mindaugo Kiero žūties.
Svečiai rungtynėse geriau realizavo progas ir trečiajame kėlinyje pirmavo 3:1. Vilniečiai rado jėgų išlyginti rezultatą ir pačioje rungtynių pabaigoje likus 4 sekundėms iki trečiojo kėlinio pabaigos Aleksas Maunula galėjo išplėšti pergalę, tačiau nepataikė į tuščius vartus.
Pratęsimas nugalėtojo neišaiškino, o baudinių serijoje karaliavo tris pirmuosius metimus pataikę jaunieji rygiečiai, kai šeimininkai neįmušė nė vieno baudinio.
Vilniečiai į vartus metė 36 kartus, svečiai atsakė 31 bandymu.
Abi komandos tarpusavyje susitiks sekmadienį, 16.30 val. Vilniaus pramogų arenoje.
Jelgavoje (Latvija) viešėjusi Elektrėnų „Energija“ neturėjo jokių argumentų prieš vietos HK „Zemgale/LBTU“ ekipą ir pralaimėjo jai net 2:13 (1:4, 1:5, 0:4).
Lietuvių komandoje pasižymėjo Aivaras Bendžius (12:49) ir antrose rungtynėse iš eilės pasižymėjęs Paulius Rumševičius (38:55, Nazaras Ružnikovas).
Savojoje aikštelėje karaliavusi Jelgavos komanda gerinosi asmeninę statistiką ir nugalėtojo klausimas nekilo nuo pirmojo kėlinio vidurio.
Net ir nusileisdami lygos vicečempionams meistriškumu elektrėniškiai kovėsi ir sugebėjo du kartus pelnyti įvartį, iš viso per rungtynes į varžovų vartų plotą mesdami vos 15 kartų. Šeimininkai įvartį pasiekti bandė net 47 kartus.
