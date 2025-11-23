 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Baltijos čempionate „Hockey Punks – Mototoja“ išplėšė dramatišką pergalę

2025-11-23 21:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 21:29

Baltijos ledo ritulio čempionate Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ pademonstravo charakterį ir antrose rungtynėse per dvi dienas su Rygos HS „Riga“ (Latvija) išplėšė valingą pergalę 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) ir vėl pabėgo iš paskutinės čempionato vietos.

Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ | Komandos nuotr.

Baltijos ledo ritulio čempionate Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ pademonstravo charakterį ir antrose rungtynėse per dvi dienas su Rygos HS „Riga“ (Latvija) išplėšė valingą pergalę 4:2 (0:2, 1:0, 3:0) ir vėl pabėgo iš paskutinės čempionato vietos.

0

Pastaruoju metu likimo neglostomam Vilniaus klubui įvarčius pelnė Timonas Mažulis – 3 (56:33, Ilja Michalevič, Dino Mukovoz, 58:22, Janis Tapanis Siekinenas, 59:36) ir Povilas Verenis – 1 (27:58). Latvijos ekipoje pasižymėjo Enestas Valbahas (08:48) bei Aleksandras Biškinas (19:15).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rygos ledo ritulio mokyklos atstovai po pirmosios dvikovos šeštadienį atrodė šviežesni ir pirmajame kėlinyje tai pademonstravo dviem įvarčiais.

Šeimininkai sušvelnino skirtumą antrajame kėlinyje po P. Verenio smūgio, tačiau lyginti rezultato nepavyko.

Rungtynių pabaigoje komandos ėmė dažniau veltis į susistumdymus, po vieno iš jų vilniečiai įgijo kiekybinę persvarą. Netrukus Ilją Četvertaką latvis pavojingai įmūrijo į bortą ir gavo 5 baudos minutes.

Tuomet išaušo T. Mažulio šlovės „penkiaminutė“. Iš pradžių vilnietis tolimu smūgiu į devyniukę išlygino rezultatą, netrukus gražiu individualiu reidu išvedė komandą į priekį, o paskutinėmis sekundėmis nubaudė varžovus įvarčiu į tuščius vartus.

Šeimininkai atliko 30 metimų į vartų plotą, svečiai buvo aktyvesni – 35 metimai.

„Kurį laiką neįmušiau įvarčių visai. Lyg ir daug progų, bet neišnaudoju ir šiek tiek sunku buvo psichologiškai ir kad pramušiau tą vieną, tai atsidarė „ledai“ ir galėjau mušti tris įvarčius, pagaliau“, – džiaugsmo po rungtynių nestokojo T. Mažulis.

Kitas rungtynes iš turnyrinės lentelės dugno pakilę „pankai“ žais ateinantį savaitgalį, lapkričio 26 dieną išvykoje su Kyjivo HC „Capitals“ (Ukraina) klubu. Ateinantį savaitgalį ledo ritulio aistruolių laukia lietuviško ledo ritulio derbis, kai abi Baltijos čempionato komandos iš Lietuvos tarpusavyje susitiks du kartus. Lapkričio 29 dieną, 15 valandą Elektrėnų „Energija“ priims vilniečius, po dienos, 19:30 val. abi komandos susitiks Vilniuje. Abiems ekipoms šios dvikovos itin svarbios čempionato taškų medžioklėje.

