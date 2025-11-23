 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Dominykas Sadauskas Baltijos ledo ritulio lygoje sužaidė sezono rungtynes

2025-11-23 00:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 00:02

Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves" komanda svečiuose po pratęsimo 3:4 nusileido „Kiekko-Espoo".

Dominykas Sadauskas | Instagram.com nuotr

Šeštadienį elitinėje Suomijos ledo ritulio lygoje Mantą Armalį ant suolo palikusi Tamperės „Ilves“ komanda svečiuose po pratęsimo 3:4 nusileido „Kiekko-Espoo“.

0

„Ilves“ (30 tšk.) lenkia 3 klubus ir užima 13-ą poziciją.

Šveicarijos stipriausioje lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda savo arenoje 4:1 nugalėjo „ZSC Lions“. Lietuvis žaidė 9 min. 13 sek., kartą atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Servette“ (45 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse žengia 4-a. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Aukščiausioje Norvegijos lygoje Sarpsborgo „Sparta“ su Daniilu Kovalenko išvykoje 0:2 turėjo pripažinti „Stjernen“ pranašumą. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 16 min. 36 sek. ir puolime nepasižymėjo.

„Sparta“ (25 tšk.) rikiuojasi 7-a tarp 10 ekipų ir turi jau 5 pralaimėjimų seriją.

Baltijos ledo ritulio lygoje Dominyko Sadausko atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) komanda svečiuose 8:2 sutriuškino Talino „HC Panter“ (Estija). Lietuvis sužaidė vieną geriausių sezono mačų – įmušė 2 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus. D. Sadauskas 2 kartus atakavo vartus ir laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, kuriame dalyvavo.

„HK Liepaja“ (30 tšk.) pirmauja lygoje. Elektrėnų „Energija“ (9) rikiuojasi 7-a, o Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ (5) yra paskutinė – 9-a.

Alpių lygoje „KHL Sisak“ (Kroatija) klubas, kurio garbę gina Marijus Dumčius, išvykoje po baudinių serijos 2:1 nugalėjo „EC Bregenzerwald“ (Austrija). Po lietuvio pražangos antrajame kėlinyje varžovai realizavo baudinį.

Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa namuose 1:4 neprilygo „Adler Stadtwerke Kitzbuhel“ (Austrija) ekipai. Gynėjas iš Lietuvos gavo 2 baudos min.

„KHL Sisak“ (40 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (9) lieka paskutinė – 13-a.

Rumunijos taurės turnyre „ACSHC Fenestela 68“ su Luku Žukausku savų žiūrovų akivaizdoje 2:3 turėjo pripažinti Bukarešto „CSA Steaua“ pranašumą. Lietuvis vieninteliu savo smūgiu įmušė įvartį.

„ACSHC Fenestela 68“ (17 tšk.) B grupėje užima 3-ią vietą tarp 6 ekipų.

Nyderlandų taurės pusfinalyje du lietuvius savo gretose turinti „Nijmegen Devils“ 7:1 nugalėjo „OG Capitals Leeuwarden“ ir laimėjo seriją iki 2 pergalių 2-0. Martynas Grinius įmušė įvartį ir gavo 2 baudos min., o Edgaras Protčenko užsidirbo 2 baudos min.

„Nijmegen Devils“ varžovus finale sužinos kiek vėliau.

Antroje pagal pajėgumą Norvegijos lygoje „Gruner“ su Dominyku Bogdziuliu savo arenoje 3:2 patiesė lyderę – „Ringerike“ ekipą. Lietuvis 2 kartus smūgiavo į vartus ir laimėjo visus ritulio išmetimus, kuriuose dalyvavo.

Pauliaus Gintauto atstovaujama Haldeno „Comet“ komanda namuose 6:3 pranoko „Tromso“. Lietuvis žaidė 19 min. 25 sek., atliko rezultatyvų perdavimą ir 5 sykius atakavo vartus.

„Gruner“ (29 tšk.) išlaikė 2-ą vietą, o „Comet“ (13) žengia priešpaskutinė – 7-a.

Aukščiausioje Švedijos jaunimo (iki 20 metų) lygoje „Rogle BK“ su Dariumi Adakausku svečiuose 1:2 pralaimėjo prieš „Vasteras IK“. Lietuvis užsidirbo 4 baudos min.

„Rogle BK“ (29 tšk.) Pietų konferencijoje užima 4-ą vietą tarp 10 komandų.

