Buvęs „Jonavos“ legionierius tempė į pergalę ASVEL

ASVEL 22 taškus pelnė Glynnas Watsonas, 18 – Mbaye Ndiaye (11 atk. kam.), 8 – Bastienas Vautier (7 atk. kam.), 7 – Shaquille‘as Harrisonas.
Dižono komandai 21 tašką pridėjo Gregoras Hrovatas, 18 – Williamsas Narace‘as (7 atk. kam.), 13 – Tariqas Owensas.
ASVEL kitą savaitę Eurolygoje keliaus pas Barselonos „Barcelona“.
