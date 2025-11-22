 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Buvęs „Jonavos“ legionierius tempė į pergalę ASVEL

2025-11-22 23:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 23:49

Vilerbano ASVEL (7/2) išvargo pergalę Prancūzijoje, kur namie 85:80 (18:15, 29:26, 14:19, 24:20) palaužė Dižono JDA (3/6).

G.Watsonas pelnė 22 taškus (Scanpix nuotr.)

Vilerbano ASVEL (7/2) išvargo pergalę Prancūzijoje, kur namie 85:80 (18:15, 29:26, 14:19, 24:20) palaužė Dižono JDA (3/6).

REKLAMA
0

ASVEL 22 taškus pelnė Glynnas Watsonas, 18 – Mbaye Ndiaye (11 atk. kam.), 8 – Bastienas Vautier (7 atk. kam.), 7 – Shaquille‘as Harrisonas.

Dižono komandai 21 tašką pridėjo Gregoras Hrovatas, 18 – Williamsas Narace‘as (7 atk. kam.), 13 – Tariqas Owensas.

ASVEL kitą savaitę Eurolygoje keliaus pas Barselonos „Barcelona“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų