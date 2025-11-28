Kurtinaitis po stebuklo Londone: „Sudėtinga žaisti su jauna ir nauja komanda“

Išvykoje mūsų šalies krepšininkai 89:88 palaužė Didžiosios Britanijos rinktinę, o pergalę lėmė fantastiškas Igno Sargiūno tolimas metimas.
Po rungtynių vyriausiasis komandos treneris Rimas Kurtinaitis apgailestavo, kad žaidimas nebuvo kokybiškas, bet džiaugėsi pergale.
„Esu laimingas, kadangi pavyko iškovoti pergalę. Tai buvo nelengvos rungtynės. Sudėtinga žaisti su jauna ir nauja komanda. Didžioji Britanija turėjo apie dešimt žaidėjų, kurie dalyvavo Europos čempionate, mes tokių turėjome vos keturis.
Turėjome vos kelias treniruotes, tad per tokį trumpą laiką sudėtinga sustyguoti žaidimą. Reikia laiko, kad suprastume vienas kitą. Esu patenkintas tuo, kaip baigėsi rungtynės. Jauna komanda kovojo iki galo ir džiaugiuosi, kad išsivežame pergalę.
Šio formato varžybose kiekviena pergalė yra labai svarbi ir nesvarbu, kokiu rezultatu. Varžovai padarė gerą darbą, bet mes atsakėme į jų du tolimus metimus trimis ir šventėme pergalę“, – kalbėjo strategas.
– Ką pakeitėte per pertrauką, kad pasiektumėte pergalę?
– Nelengva parodyti kažkokią kokybę, kai turi tiek mažai laiko. Mes prašome komandos, kad atiduotų maksimalią energiją ir rodytų pastangas. Jeigu tai darysime gynyboje, galime pasiekti pergales. Tai padarėme antroje rungtynių pusėje. Jie išgirdo mane ir mus aplankė sėkmė.
– Jūsų rinktinė turėjo milžinišką palaikymą tribūnose. Ką jums tai reiškia?
– Tai nebuvo staigmena. Nesvarbu, kur žaidžiame, visuomet turime palaikymą. Pamenu Rio De Žaneiro olimpiadą, tad net ten turėjome sirgalius, kurie mus palaikė. Krepšinis Lietuvoje yra numeris vienas, Anglijoje ir visoje Europoje toks yra futbolas. Londone gyvena daug lietuvių. Nors po „Brexit’o“ nemažai grįžo į Lietuvą, bet dalis liko. Visi lietuviai mėgsta krepšinį ir mes juos girdėjome. Džiugu, kad pavyko jiems padovanoti pergalę.
