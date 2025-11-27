Norvegijos ledo ritulio lygoje – istorinis Kovalenko pasirodymas

„Servette“ (48 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse išlaikė 3-ią poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Stipriausioje Norvegijos lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta“ namuose 5:0 nepaliko vilčių Stavangerio „Oilers“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 17 min. 55 sek., atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus atakavo vartus. D. Kovalenko tai buvo pirmas rezultatyvumo balas per karjerą šioje lygoje.
Nesėkmių seriją nutraukusi „Sparta“ (28 tšk.) žengia 7-a tarp 10 ekipų.
Alpių lygoje KHL „Sisak“ (Kroatija) klubas, kurio garbę gina Marijus Dumčius, savų fanų akivaizdoje 1:2 pralaimėjo prieš „HC Migross Asiago“ (Italija). Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.
„Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) su Arturu Seniutu išvykoje 1:2 neatsilaikė prieš „Wipptal Broncos Weihenstephan“ (Italija). Lietuvis kartą atakavo vartus.
„KHL Sisak“ (42 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (9) lieka paskutinė – 13-a.
Šveicarijos antroje lygoje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ komanda išvykoje 0:3 pralaimėjo prieš lygos autsaiderę „GDT Bellinzona Snakes“. Lietuvis žaidė 17 min. 21 sek., 4 kartus smūgiavo į vartus bei laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, kuriame dalyvavo.
„EHC Arosa“ (15 tšk.) pralaimėjo 7-ą kartą iš eilės ir liko priešpaskutinė – 10-a.
Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu išvykoje po pratęsimo 4:3 įveikė Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis nepasižymėjo.
„Bloomington Bison“ (17 tšk.) Vakarų konferencijoje užima 6-ą vietą tarp 15 ekipų.
Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Quad City Storm“ komanda savo arenoje 2:3 neatsilaikė prieš „Peoria Rivermen“ klubą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
„Quad City Storm“ (7 tšk.) rikiuojasi paskutinė – 10-a.
