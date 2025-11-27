 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Norvegijos ledo ritulio lygoje – istorinis Kovalenko pasirodymas

2025-11-27 23:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 23:51

Ketvirtadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette“ su Simu Ignatavičiumi išvykoje 1:3 nusileido „EV Zug“. Lietuvis žaidė 11 min. 54 sek. ir sykį atakavo vartus.

Sarpsborgo „Sparta“ | „Stop“ kadras

Ketvirtadienį elitinėje Šveicarijos ledo ritulio lygoje Ženevos „Servette" su Simu Ignatavičiumi išvykoje 1:3 nusileido „EV Zug". Lietuvis žaidė 11 min. 54 sek. ir sykį atakavo vartus.

0

„Servette“ (48 tšk.) 14-os komandų pirmenybėse išlaikė 3-ią poziciją. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Stipriausioje Norvegijos lygoje Daniilo Kovalenko atstovaujama Sarpsborgo „Sparta“ namuose 5:0 nepaliko vilčių Stavangerio „Oilers“. Gynėjas iš Lietuvos žaidė 17 min. 55 sek., atliko rezultatyvų perdavimą ir 2 kartus atakavo vartus. D. Kovalenko tai buvo pirmas rezultatyvumo balas per karjerą šioje lygoje.

Nesėkmių seriją nutraukusi „Sparta“ (28 tšk.) žengia 7-a tarp 10 ekipų.

Alpių lygoje KHL „Sisak“ (Kroatija) klubas, kurio garbę gina Marijus Dumčius, savų fanų akivaizdoje 1:2 pralaimėjo prieš „HC Migross Asiago“ (Italija). Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.

„Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) su Arturu Seniutu išvykoje 1:2 neatsilaikė prieš „Wipptal Broncos Weihenstephan“ (Italija). Lietuvis kartą atakavo vartus.

„KHL Sisak“ (42 tšk.) užima 2-ą vietą, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (9) lieka paskutinė – 13-a.

Šveicarijos antroje lygoje Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ komanda išvykoje 0:3 pralaimėjo prieš lygos autsaiderę „GDT Bellinzona Snakes“. Lietuvis žaidė 17 min. 21 sek., 4 kartus smūgiavo į vartus bei laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, kuriame dalyvavo.

„EHC Arosa“ (15 tšk.) pralaimėjo 7-ą kartą iš eilės ir liko priešpaskutinė – 10-a.

Trečioje pagal pajėgumą JAV lygoje (ECHL) „Bloomington Bison“ su Marku Kaleinikovu išvykoje po pratęsimo 4:3 įveikė Ajovos „Heartlanders“. Lietuvis nepasižymėjo.

„Bloomington Bison“ (17 tšk.) Vakarų konferencijoje užima 6-ą vietą tarp 15 ekipų.

Vienoje iš žemesnių JAV profesionalų lygų (SPHL) Eimanto Noreikos atstovaujama „Quad City Storm“ komanda savo arenoje 2:3 neatsilaikė prieš „Peoria Rivermen“ klubą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.

„Quad City Storm“ (7 tšk.) rikiuojasi paskutinė – 10-a.

Mantas Armalis | „Stop“ kadras
Mantas Armalis Suomijoje atrėmė visus varžovų smūgius

