 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Italai į Klaipėdą vyks Polonaros akivaizdoje sugėrę islandų niuksą

2025-11-27 23:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 23:14

Pirmąją Pasaulio taurės atrankų dieną pažymėjo drama Tortonoje.

E.Fridrikssonas demonstravo šaltus nervus (FIBA nuotr.)

Pirmąją Pasaulio taurės atrankų dieną pažymėjo drama Tortonoje.

REKLAMA
0

Italijos rinktinė (0/1) namie 76:81 (21:21, 13:17, 20:23, 22:20) krito prieš Islandiją (1/0).

Prieš rungtynes išreikštas palaikymas su vėžiu kovojančiam Achille Polonarai, kuris mačą arenoje stebėjo gyvai.

Italai spurtavo pirmieji (12:5), bet atsaką pateikę islandai ilgam perėmė iniciatyvą. Trečiojo kėlinio pabaigoje svečiai pirmavo 61:51.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lemiamame ketvirtyje italai surengė spurtą 12:1, bet islandai nepasidavė – likus mažiau nei dviems minutėms Elvaras Fridrikssonas mažino skirtumą iki minimalaus (74:75). Kitoje atakoje gynėjas rezultatą persvėrė – 77:76.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinėje atakose italai tiesiog įstrigo, o E.Fridrikssonas pergalę nulėmė šaltakraujiškai sumestais baudų metimais.

REKLAMA

Lietuvoje puikiai prisimenamas gynėjas per 29 minutes surinko 29 taškus (7/11 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtą ir 4 prarastus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas bei 26 naudingumo balus.

Lapkričio 30-ąją italai Klaipėdoje lankys Lietuvos rinktinę, islandai namie priims Didžiąją Britaniją.

Islandija: Elvaras Fridrikssonas 29 (3/7 tritaškių, 5 rez. perd.), Tryggvi Hlinasonas 16 (7 atk. kam.), Orri Gunnarssonas (6 atk. kam.) ir Jonas Gudmundssonas (2/6 tritaškių) po 8.

Italija: Davide’as Casarinas 19 (7/10 dvitaškių), Gabriele Procida 16 (5 atk. kam.), Tommaso Baldasso 13 (3/10 tritaškių), Amedeo Tessitori (10 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Amedeo Della Valle (1/5 tritaškių) po 10.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų