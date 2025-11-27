Italai į Klaipėdą vyks Polonaros akivaizdoje sugėrę islandų niuksą

Italijos rinktinė (0/1) namie 76:81 (21:21, 13:17, 20:23, 22:20) krito prieš Islandiją (1/0).
Prieš rungtynes išreikštas palaikymas su vėžiu kovojančiam Achille Polonarai, kuris mačą arenoje stebėjo gyvai.
Italai spurtavo pirmieji (12:5), bet atsaką pateikę islandai ilgam perėmė iniciatyvą. Trečiojo kėlinio pabaigoje svečiai pirmavo 61:51.
Lemiamame ketvirtyje italai surengė spurtą 12:1, bet islandai nepasidavė – likus mažiau nei dviems minutėms Elvaras Fridrikssonas mažino skirtumą iki minimalaus (74:75). Kitoje atakoje gynėjas rezultatą persvėrė – 77:76.
Paskutinėje atakose italai tiesiog įstrigo, o E.Fridrikssonas pergalę nulėmė šaltakraujiškai sumestais baudų metimais.
Lietuvoje puikiai prisimenamas gynėjas per 29 minutes surinko 29 taškus (7/11 dvitaškių, 3/7 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtą ir 4 prarastus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas bei 26 naudingumo balus.
Lapkričio 30-ąją italai Klaipėdoje lankys Lietuvos rinktinę, islandai namie priims Didžiąją Britaniją.
Islandija: Elvaras Fridrikssonas 29 (3/7 tritaškių, 5 rez. perd.), Tryggvi Hlinasonas 16 (7 atk. kam.), Orri Gunnarssonas (6 atk. kam.) ir Jonas Gudmundssonas (2/6 tritaškių) po 8.
Italija: Davide’as Casarinas 19 (7/10 dvitaškių), Gabriele Procida 16 (5 atk. kam.), Tommaso Baldasso 13 (3/10 tritaškių), Amedeo Tessitori (10 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Amedeo Della Valle (1/5 tritaškių) po 10.
