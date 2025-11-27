 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Serbija tik po įspūdingo sugrįžimo įveikė Šveicariją

2025-11-27 22:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 22:19

Pasaulio taurės atrankos starte su sudėtingu iššūkiu susidūrė Serbijos rinktinė (1/0).

S.Milijenovičius tempė serbus į sunkią pergalę (FIBA nuotr.)

0

Dušano Alimpijevičiaus auklėtiniai Belgrade 90:86 (20:30, 14:27, 25:13, 31:16) palaužė Šveicariją (0/1).

Serbai tiesiog praleido rungtynių pradžią ir į ilgąją pertrauką išėjo atsilikdami 34:57.

Pusę deficito šeimininkai panaikino per per trečiąjį ketvirtį, o ketvirtąjį pradėjo spurtu 20:2 (79:72), bet sulaukė atsako. Po sėkmingesnės svečių atkarpos rezultatą baudų metimais lygino Selimas Fofana – 79:79.

Serbai iniciatyvą susigrąžino komandinėmis pastangomis – keturiose atakose paeiliui pasižymėjo skirtingi krepšininkai (88:82), o šveicarams dar kartą atsitiesti neužteko laiko.

Solidžiai prieš Serbiją pasirodė „Šiaulių“ naujokas S.Fofana – 31 minutė, 15 taškų (4/8 dvitaškių, 1/5 tritaškų, 4/5 baudų metimų), atkovotas ir prarastas kamuolys, 5 rezultatyvūs perdavimai, 5 pražangos bei 11 naudingumo balų.

Discipliną demonstravę šveicarai suklydo vos 7 kartus ir pataikė 41 procentą tritaškių (9/22).

Tuo tarpu serbus tempė Belgrado „Crvena Zvezda“ išleistas 24-erių gynėjas Stefanas Milijenovičius – 32 minutės, 23 taškai (1/3 dvitaškių, 2/5 tritaškių, 15/19 baudų metimų), 8 atkovoti ir perimtas kamuolys, 9 rezultatyvūs perdavimai, 2 pražangos bei 32 naudingumo balai.

„Langą“ serbai uždarys netolima išvyka į Bosniją ir Hercegoviną (0/1), šveicarai namie priims Turkiją (1/0).

Serbija: Dušanas Rističius 24 (6/6 dvitaškių, 4/4 tritaškių, 5 atk. kam.), Stefanas Milijenovičius 23 (8 atk. kam., 9 rez. perd., 15/19 baud. met., 32 naud. bal.), Nikola Tanaskovičius 16 (6 atk. kam.), Stefanas Momirovas 12 (2/6 tritaškių).

Šveicarija: Alexanderis Schumacheris 19 (1/5 tritaškių), Selimas Fofana 15 (1/5 tritaškių, 5 rez. perd.), Paulas Gravetas 13, Yasminas Mambo 10, Yuri Solca 9 (3/3 tritaškių).

