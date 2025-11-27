 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Mateo debiutas su Ispanijos rinktine pažymėtas pergale Danijoje

2025-11-27 21:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 21:26

Pasaulio taurės atranką sėkmingai pradėjo Ispanijos rinktinė (1/0).

G.Osoboras buvo arti dvigubo dublio (FIBA nuotr.)

Pasaulio taurės atranką sėkmingai pradėjo Ispanijos rinktinė (1/0).

0

Chuso Mateo auklėtiniai išvykoje 74:64 (25:23, 20:10, 15:14, 14:17) pranoko Daniją (0/1).

Ispanai į priekį truktelėjo prieš pat ilgąją pertrauką (45:33), o vėliau paaiškėjo, kad tokios persvaros pakanka, nes danai rungtynių neperlaužė.

Svečių gretose ryškiausias buvo Jaime Fernandezas – 14 minučių, 15 taškų (3/4 dvitaškių, 3/5 tritaškų, 0/1 baudos metimo), atkovotas ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas bei 12 naudingumo balų.

Dešimtmetį Sergio Scariolo laikytą postą perėmęs Ch.Mateo savo kariaunai krūvį dalino tolygiai, daugiau nei 22 minutes aikštėje išlaikęs tik Oriolą Pauli.

Pergalę ispanai pasiekė net ir prastai mesdami tritaškius (8/30, 27 procentai), 14 kartų suklydę bei neturėję ryškaus pranašumo kovoje po krepšiais (43:37).

Danijos nacionalinėje ekipoje išsiskyrė Tobiasas Jensenas – 35 minutės, 20 taškų (5/9 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 4/5 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, blokas, 4 pražangos bei 17 naudingumo balų.

Ispanai antrajame susitikime namie priims Sakartvelą (0/1), danai Rygoje lankys Ukrainą (1/0).

Danija: Tobiasas Jensenas 20 (2/7 tritaškių, 6 atk. kam.), Gustavas Knudsenas (7 atk. kam.) ir Bakary Dibba (6 atk. kam.) po 11, Dane’as Erikstrupas 10.

Ispanija: Jaime Fernandezas 15 (3/5 tritaškių), Greatas Osoboras 12 (8 atk. kam.), Santi Yusta 10 (3/11 dvitaškių, 7 atk. kam.), Oriolas Pauli 8 (8 atk. kam.).

