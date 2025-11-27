 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Kovliaras vedė Ukrainą į pergalę prieš Sakartvelą, nepaisant Shengelios pastangų

2025-11-27 20:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 20:58

Pasaulio taurės atranką nesėkmingai pradėjo patriotiškais sentimentais pasižymėjusi Sakartvelo rinktinė (0/1).

O.Kovliaras dominavo Tbilisyje (FIBA nuotr.)

Pasaulio taurės atranką nesėkmingai pradėjo patriotiškais sentimentais pasižymėjusi Sakartvelo rinktinė (0/1).

REKLAMA
0

Aleksandaro Džikičiaus auklėtiniai namie 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26) nusileido Ukrainai (1/0).

Prieš mačą Tbilisyje pagerbtas Giorgis Shermadinis, baigiantis karjerą rinktinėje. Jam tai buvo paskutinysis mačas savų žiūrovų akivaizdoje, o atsisveikinimo rungtynėmis aukštaūgiui taps išvyka į Ispaniją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įkvėpti kartvelai laimėjo pirmąjį ketvirtį (23:15), bet jėgų jiems užteko tik iki ilgosios pertraukos. Antrojoje mačo pusėje ukrainiečiai buvo gerokai pajėgesni (49:31) bei laimėjo užtikrintai.

REKLAMA
REKLAMA

Šeimininkų negelbėjo ir Tornike Shengelios pasiaukojimas. Trečiadienio vakarą puolėjas dar kalė pergalę Barselonoje, o per dieną perskridęs visą Europą vėl tapo vienu nacionalinės komandos lyderių.

REKLAMA

34-erių veteranas žaisdamas antrą mačą per dvi dienas per 30 minučių surinko 17 taškų (5/13 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 7/11 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, bloką, pražangą bei 12 naudingumo balų.

Kartvelams stigo jėgos baudos aikštelėje – ukrainiečiai kovą dėl kamuolių laimėjo 45:33, o dvitaškius realizavo net 70 procentų tikslumu (28/40).

REKLAMA
REKLAMA

Svečių gretose žibėjo Panevėžyje tobulėjęs Oleksandras Kovliaras – 37 minutės, 31 taškas (11/13 dvitaškių, 1/7 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos ir 30 naudingumo balų.

Ukraina antrajame „lango“ mače sutiks Daniją, kartvelai svečiuosis Ispanijoje.

Sakartvelas: Duda Sanadze 22 (5/8 tritaškių, 5 atk. kam.), Tornike Shengelia (6 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Thadas McFaddenas (5/10 tritaškių) po 17, Rati Andronikashvilis 9 (5 rez. perd.), Giorgis Shermadinis 7 (6 atk. kam.).

Ukraina: Oleksandras Kovliaras 31 (1/7 tritaškių, 11/13 dvitaškių, 6 atk. kam., 6 rez. perd., 30 naud. bal.), Oleksandras Lipovijus 13 (2/8 tritaškių), Viačeslavas Bobrovas 11 (15 atk. kam.), Artemas Pustovijus 10 (5 atk. kam.), Ivanas Tkačenka 8 (2/5 tritaškių).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų