Kovliaras vedė Ukrainą į pergalę prieš Sakartvelą, nepaisant Shengelios pastangų

Aleksandaro Džikičiaus auklėtiniai namie 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26) nusileido Ukrainai (1/0).
Prieš mačą Tbilisyje pagerbtas Giorgis Shermadinis, baigiantis karjerą rinktinėje. Jam tai buvo paskutinysis mačas savų žiūrovų akivaizdoje, o atsisveikinimo rungtynėmis aukštaūgiui taps išvyka į Ispaniją.
Įkvėpti kartvelai laimėjo pirmąjį ketvirtį (23:15), bet jėgų jiems užteko tik iki ilgosios pertraukos. Antrojoje mačo pusėje ukrainiečiai buvo gerokai pajėgesni (49:31) bei laimėjo užtikrintai.
Šeimininkų negelbėjo ir Tornike Shengelios pasiaukojimas. Trečiadienio vakarą puolėjas dar kalė pergalę Barselonoje, o per dieną perskridęs visą Europą vėl tapo vienu nacionalinės komandos lyderių.
34-erių veteranas žaisdamas antrą mačą per dvi dienas per 30 minučių surinko 17 taškų (5/13 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 7/11 baudų metimų), 6 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, bloką, pražangą bei 12 naudingumo balų.
Kartvelams stigo jėgos baudos aikštelėje – ukrainiečiai kovą dėl kamuolių laimėjo 45:33, o dvitaškius realizavo net 70 procentų tikslumu (28/40).
Svečių gretose žibėjo Panevėžyje tobulėjęs Oleksandras Kovliaras – 37 minutės, 31 taškas (11/13 dvitaškių, 1/7 tritaškių, 6/8 baudų metimų), 6 atkovoti, perimtas ir 4 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos ir 30 naudingumo balų.
Ukraina antrajame „lango“ mače sutiks Daniją, kartvelai svečiuosis Ispanijoje.
Sakartvelas: Duda Sanadze 22 (5/8 tritaškių, 5 atk. kam.), Tornike Shengelia (6 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Thadas McFaddenas (5/10 tritaškių) po 17, Rati Andronikashvilis 9 (5 rez. perd.), Giorgis Shermadinis 7 (6 atk. kam.).
Ukraina: Oleksandras Kovliaras 31 (1/7 tritaškių, 11/13 dvitaškių, 6 atk. kam., 6 rez. perd., 30 naud. bal.), Oleksandras Lipovijus 13 (2/8 tritaškių), Viačeslavas Bobrovas 11 (15 atk. kam.), Artemas Pustovijus 10 (5 atk. kam.), Ivanas Tkačenka 8 (2/5 tritaškių).
