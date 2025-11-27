Graikijos rinktinė Pasaulio taurės atranką pradėjo užtikrinta pergale

Vasilio Spanoulio auklėtiniai namie 91:64 (26:12, 19:17, 23:15, 23:20) sutriuškino Rumuniją (0/1).
Favoritai toli pabėgo dar pirmajame kėlinyje, o vėliau skirtumas tik augo, intrigos ketvirtajame kėlinyje nepalikdamas.
Daug šansų Pirėjo „Olympiacos“ rotacijoje negaunantis Giannoulis Larentzakis šįkart sužibėjo – 23 minutės, 18 taškų (3/5 dvitaškių, 4/7 tritaškių), atkovotas, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 19 naudingumo balų.
Šeimininkai klydo dvigubai rečiau už varžovus (12:21) ir perėmė net 14 kamuolių.
Graikai „langą“ užbaigs Portugalijoje, Rumunija namie priims Juodkalniją.
Graikija: Giannoulis Larentzakis 18 (4/7 tritaškių, 6 rez. perd.), Nikos Persidis 17 (5/5 dvitaškių), Alexandros Samodurovas 16 (7 atk. kam.), Elijah Mitrou-Longas 13 (4 atk. kam., 6 rez. perd.), Panagiotis Kalaitzakis 8.
Rumunija: Mihai’us Maciuca 13 (3/8 tritaškių, 6 atk. kam.), Lucasas Tohatanas 9, Emmanuelis Cate 8 (8 atk. kam.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!