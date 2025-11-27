 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Graikijos rinktinė Pasaulio taurės atranką pradėjo užtikrinta pergale

2025-11-27 20:12 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 20:12

Pasaulio taurės atrankoje galingai startavo Graikijos rinktinė (1/0).

G.Larentzakis žaidė rezultatyviai (FIBA nuotr.)

Pasaulio taurės atrankoje galingai startavo Graikijos rinktinė (1/0).

REKLAMA
0

Vasilio Spanoulio auklėtiniai namie 91:64 (26:12, 19:17, 23:15, 23:20) sutriuškino Rumuniją (0/1).

Favoritai toli pabėgo dar pirmajame kėlinyje, o vėliau skirtumas tik augo, intrigos ketvirtajame kėlinyje nepalikdamas.

Daug šansų Pirėjo „Olympiacos“ rotacijoje negaunantis Giannoulis Larentzakis šįkart sužibėjo – 23 minutės, 18 taškų (3/5 dvitaškių, 4/7 tritaškių), atkovotas, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 19 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeimininkai klydo dvigubai rečiau už varžovus (12:21) ir perėmė net 14 kamuolių.

Graikai „langą“ užbaigs Portugalijoje, Rumunija namie priims Juodkalniją.

Graikija: Giannoulis Larentzakis 18 (4/7 tritaškių, 6 rez. perd.), Nikos Persidis 17 (5/5 dvitaškių), Alexandros Samodurovas 16 (7 atk. kam.), Elijah Mitrou-Longas 13 (4 atk. kam., 6 rez. perd.), Panagiotis Kalaitzakis 8.

Rumunija: Mihai’us Maciuca 13 (3/8 tritaškių, 6 atk. kam.), Lucasas Tohatanas 9, Emmanuelis Cate 8 (8 atk. kam.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų