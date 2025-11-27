„Alytaus“ krepšininkai nutraukė nesėkmių seriją

Daugiau nei mėnesį pergalių badą išgyvenusi Andriaus Jurkūno kariauna turnyro lentelėje vis dar žengia septynioliktoje pozicijoje. Nė karto išvykoje šį sezoną nelaimėję ukmergiškiai – šešiolikti.
Šalia lygos sezono rezultatyvumo (36) ir naudingumo (47) rekordų buvęs Robertas Watersas-Johnsonas surengė stulbinamą reginį Alytuje.
Įžaidėjas per 37,5 minutės sumetė 34 taškus (1/3 dvit., 8/9 trit., 8/8 baud.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo bei sugeneravo 45 naudingumo balus.
Įtemptame mūšyje prieš paskutines 10 minučių švieslentėje vyravo lygybė (72:72), bet tada žodį tarė nesulaikomas R.Watersas-Johnsonas.
Lemiamą ketvirtį šeimininkai pradėjo įspūdingai – atseikėjo 12 taškų be atsako (84:72), iš kurių 10 surinko amerikietis. Į nokdauną pasiųsti „Steko“ krepšininkai per likusias septynias minutes intrigos nebeatkūrė ir alytiškiai šventė įtikinamą pergalę.
Dzūkijoje debiutavęs amerikietis Ronaldas Degray per 26,5 minutės taškų nepelnė ir mačą baigė su „minus 5“ efektyvumo balais.
Kitoje barikadų pusėje išsiskyrė Rahsaanas Edwardsas, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 20 taškų (3/9 dvit. 4/10 trit., 2/3 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, 2 klaidos bei 19 naudingumo balų.
Šeimininkai žaidė be Lauryno Klimo, ukmergiškiai – be Kosto Jonuškos ir Nolano Causwello.
„Alytus“: Robertas Watersas-Johnsonas 34 (8/9 trit., 8/8 baud., 8 rez. perd., 45 naud.), Augustinas Venckus 21 (5/7 dvit., 3/9 trit., 6 rez. perd., 4 kld.), Nathanas Scottas 15 (5/8 dvit., 8 atk. kam., 3 blok.), Tautvydas Baltrušaitis 10 (7 atk. kam.), Otas Vaitulevičius 7.
„Stekas“: Rahsaanas Edwardsas 20 (3/9 dvit., 4/10 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Kyliannas Rotardier (6/8 baud., 4 kld.), Karolis Brusokas (6/6 dvit.) ir Robertas Subotkevičius (3/8 dvit., 2/3 trit., 6 atk. kam.) po 12, Dominykas Bučas 11 (2/8 trit., 6 atk. kam.), Mantas Šerkšnas 8 (2/5 trit.).
Pirmoje pusėje reikalus sutvarkęs „Vytis-VDU“ apgynė namų tvirtovę nuo klaipėdiečių
NKL pirmenybėse – triuškinamas Šakių „Vyčio-VDU“ (10/4) triumfas. Eriko Kučiausko auklėtiniai namie 92:70 (22:12, 23:17, 20:18, 27:23) nepaliko vilčių Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ (6/9) jaunimui, kuris suklupo ketvirtąkart iš eilės.
Toną rungtynėms šeimininkai uždavė nuo pat pradžių spurtuodami 11:2 atkarpa ir susikraudami dviženklį pranašumą (22:8).
Antrajame ketvirtyje sėkmingai gynęsi šakiškiai nemažino apsukų ir puolime bei pridėjo dar vieną 9:0 spurtą (45:27), o antroje dvikovos pusė tebuvo tik formalumas.
Nugalėtojams Gabrielius Čelka per 26 minutes pelnė 13 taškų (5/7 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 2 ir perėmė 4 kamuolius, išskirstė 2 rezultatyvius perdavimus bei sugeneravo 19 naudingumo balų.
Rezultatyviau žaidęs Titas Januševičius, per 20 minučių sumetė 14 taškų (3/6 dvit., 2/3 trit.). Jis taip pat sugriebė 3 kamuolius, įsirašė rezultatyvų perdavimą bei surinko 16 efektyvumo balų.
Uostamiesčio ekipos gynėjo Simo Šarakausko statistikos eilutėje per 23 minutes buvo 10 taškų (5/10 dvit.), 5 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 15 naudingumo balų.
„Vyčio-VDU“ krepšininkams geriau sekėsi išnaudoti progas iš tolimos distancijos. Jie pataikė 10 iš 31 tritaškio (32 proc.), kai uostamiesčio ekipa realizavo 2 iš 16 (13 proc.).
Šakių ekipa šiame susidūrime neturėjo Nojaus Lebsko, svečiai vertėsi be Juozo Virkučio.
„Vytis-VDU“: Titas Januševičius 14 (2/3 trit.), Augustinas Mikštas (5/5 dvit., 1/6 trit., 6 atk. kam.) ir Gabrielius Čelka (5/7 dvit., 4 per. kam.) po 13, Rokas Norutis 11 (2/3 trit.), Kajus Leliukas 9 (4/5 dvit., 5 kld.), Nojus Vaivada (5 atk. kam., 3 per. kam.), Rokas Jocys ir Paulius Velutis (1/5 trit.) po 7.
„Neptūnas-Akvaservis“: Matas Mačijauskas 14 (6/9 dvit., 6 atk. kam.), Simas Šarakauskas (5/10 dvit., 5 atk. kam.) ir Kristupas Leščiauskas (5/6 dvit., 0/5 trit., 7 atk. kam.) po 10, Rokas Mačiulis 8, Klaidas Metrikis 7.
