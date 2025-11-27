 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Pasaulio taurės atranka: Didžioji Britanija – Lietuva (GYVAI)

2025-11-27 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 20:30

Lietuvos krepšinio rinktinė pradeda žygį link 2027-ųjų Pasaulio taurės.

A.Velička sieks dar kartą nugalėti britus (BNS nuotr.)

Lietuvos krepšinio rinktinė pradeda žygį link 2027-ųjų Pasaulio taurės.

2

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sieks svečiuose įveikti Didžiąją Britaniją.

Abi rinktinės „langą“ pradeda nesurinkusios dvyliktukų. Lietuvai pirmajame mače atstovaus vienuolika žaidėjų, Didžiosios Britanijos garbę gins dešimtukas.

Šios rinktinės tarpusavio maču atidarė ir neseniai praūžusį Europos čempionatą, kuriame lietuviai buvo gerokai stipresni (94:70).

Vis dėlto britų „langų“ rinktinė panašesnė į pagrindinę – jai atstovaus net devyni Europos čempionate rungtyniavę žaidėjai, R.Kurtinaitis turės tik keturis pirmenybių dalyvius (Mareką Blaževičių, Arną Veličką, Igną Sargiūną ir Gytį Radzevičių).

Britai turės namų pranašumą, bet galima neabejoti, kad 6 tūkstančius gerbėjų talpinančioje „Copper Box“ arenoje netrūks ir išeivijos lietuvių.

Rungtynių eiga:

Pirmuosius mačo taškus pelnė šeimininkai, bet dėjimu netrukus pasižymėjo Marekas Blaževičius. Varžovų strategas Marcas Steutelis sužaidus vos pusantros minutės gavo techninę pražangą. Iš toli pataikė Gytis Radzevičius, bet taškais su pražanga į tai iškart atsakė Carlas Wheatle’as – 6:11. Septynios ankstyvos lietuvių klaidos atidavė iniciatyvą britams, kuriuos galingu bloku nubaudė Artūras Gudaitis. Deficitą aptirpdė kamuolį perėmęs ir lengvus taškus pelnęs Ignas Sargiūnas – 14:15. Mantas Rubštavičius buvo persvėręs rezultatą, bet pirmąjį ketvirtį lietuviai pralaimėjo – 16:21.

 

Antrajame kėlinyje atsikratyti klaidų lietuviams nepavyko, po vienos iš jų Mylesas Hessonas atnešė šeimininkams dviženklę persvarą – 39:28. Gytis Masiulis pralaužė ledus iš toli, bet sklandžiai į puolimą bėgę britai padidino persvarą – 51:38.

 

