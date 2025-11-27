Nauris Lukošiūnas kovos dėl UTMA čempiono diržo

V. Gecas atskleidė, kad svorio kategorijos iki 75 kg čempionas Nikola Cvetkovičius (2-0 UTMA) susikaus su Nauriu Lukošiūnu.
N. Lukošiūnas turėjo kovoti „UTMA 13“ turnyre prieš tuometinį čempioną Raimondą Avlasevičių, tačiau prieš turnyrą jam lūžo ranka. Būtent tame turnyre N. Lukošiūną pakeitė N. Cvetkovičius, kuris R. Avlasevičių nugalėjo ketvirtajame raunde techniniu nokautu, visiškai „atjungus“ lietuvio koją.
N. Cvetkovičius UTMA organizacijoje turėjo 2 kovas: prieš nugalėdamas R. Avlasevičių, jis nugalėjo ir Martyną Jasiūną.
N. Lukošiūnas vienintelį kartą kovojo „UTMA Rising 2“ turnyre, kur teisėjų sprendimu nusileido R. Avlasevičiui.
