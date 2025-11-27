 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Nauris Lukošiūnas kovos dėl UTMA čempiono diržo

2025-11-27 19:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 19:55

Ketvirtadienį pasirodžiusioje UTMA organizacijos tinklalaidėje, šios organizacijos įkūrėjas Viktoras Gecas atskleidė vieną iš vasario 21-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančio UTMA turnyro kovų.

Nauris Lukošiūnas | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį pasirodžiusioje UTMA organizacijos tinklalaidėje, šios organizacijos įkūrėjas Viktoras Gecas atskleidė vieną iš vasario 21-ą dieną Kauno „Žalgirio" arenoje vyksiančio UTMA turnyro kovų.

0

V. Gecas atskleidė, kad svorio kategorijos iki 75 kg čempionas Nikola Cvetkovičius (2-0 UTMA) susikaus su Nauriu Lukošiūnu.

N. Lukošiūnas turėjo kovoti „UTMA 13“ turnyre prieš tuometinį čempioną Raimondą Avlasevičių, tačiau prieš turnyrą jam lūžo ranka. Būtent tame turnyre N. Lukošiūną pakeitė N. Cvetkovičius, kuris R. Avlasevičių nugalėjo ketvirtajame raunde techniniu nokautu, visiškai „atjungus“ lietuvio koją.

N. Cvetkovičius UTMA organizacijoje turėjo 2 kovas: prieš nugalėdamas R. Avlasevičių, jis nugalėjo ir Martyną Jasiūną.

N. Lukošiūnas vienintelį kartą kovojo „UTMA Rising 2“ turnyre, kur teisėjų sprendimu nusileido R. Avlasevičiui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

