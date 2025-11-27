 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Lenkų klubą palikęs J.Furmanavičius krypsta link „Lietkabelio“

2025-11-27 18:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 18:10

Vloclaveko „Anwil“ klubas oficialiai pranešė, kad atsisveikina su lietuviu Justu Furmanavičiumi.

J.Furmanavičius palieka Lenkiją (FIBA Europe nuotr.)

J.Furmanavičius palieka Lenkiją (FIBA Europe nuotr.)

Krepsinis.net žiniomis, J.Furmanavičius šiuo metu yra arti susitarimo su Panevėžio „Lietkabelio“ komanda.

31 metų 201 cm ūgio puolėjas Lenkijos čempionate spėjo sužaisti 6 mačus, per kuriuos aikštėje praleido po 15 minučių, pelnė po 4 taškus, atkovojo 0,7 kamuolio ir rinko 2,5 naudingumo balo.

FIBA Europos taurėje puolėjas sužaidė 4 mačus, aikštėje praleido po 14 minučių, pelnė 2,3 taško, atkovojo 0,5 kamuolio ir rinko -0,3 naudingumo balo.

Praėjusiame sezone J.Furmanavičius žaidė Čačako „Borac“ komandoje, o prieš išvykdamas į užsienį atstovavo Jonavos ekipai.

