  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Neymaras pasiryžęs žaisti per skausmus ir padėti „Santos“ išlikti aukščiausioje lygoje

2025-11-27 16:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 16:23

Neymaras yra pasirengęs žaisti net ir kentėdamas skausmus, jog padėtų „Santos“ kovoje dėl išlikimo Brazilijos futbolo stipriausioje lygoje, praneša ESPN.

Neymaras | Scanpix nuotr.

0

Brazilas praleido lygiosiomis pasibaigusias rungtynes su „Internacional“, nes kiek anksčiau pajuto kairiojo kelio skausmą. 33-ejų metų futbolininkui pasibaigus sezonui greičiausiai bus atlikta operacija dėl kelio menisko traumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Priešingai nei patarė medikai, Neymaras trečiadienį treniravosi su „Santos“ ir gali būti įtrauktas į lygos rungtynių su „Sport“ sudėtį. Pasak šaltinių, brazilas nori žaisti, nepaisant to, jog medicinos personalas to daryti nerekomendavo, nes nori tęsti gydymą, kad pastarasis galėtų pasirodyti paskutiniuose dvejuose susitikimuose prieš „Juventude“ ir „Cruzeiro“.

„Santos“ šiuo metu turi surinkęs 38 taškus ir rikiuojasi septynioliktoje turnyrinės lentelės vietoje ir nuo saugios zonos atsilieka vos vienu tašku.

