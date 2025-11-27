Kylianas Mbappe išreiškė palaikymą Alonso

„Žinau, kad žmonės daug kalba. Normalu yra žmonėms kalbėti, kai žaidi „Real“ komandoje. Visgi turime apsaugoti žaidėjus, trenerį ir štabą. Galiausiai visi esame kartu.
Mums buvo labai svarbu vėl laimėti. Žinoma, kad trejos rungtynės be pergalės tokiam klubui kaip mes yra daug. Žinoma, yra dalykų, kuriuos galima patobulinti. Nesakysiu, kad esame prieš tuos žmones iš išorės, bet esame kartu ir žinau, kad gerbėjai yra kartu su mumis“, – kalbėjo prancūzas.
Priminsime, jog K. Mbappe varžovams atseikėjo net keturis įvarčius, o„Karališkasis“ klubas iškovojo pergalę rezultatu 4:3.
