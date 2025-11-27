 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Kylianas Mbappe išreiškė palaikymą Alonso

2025-11-27 16:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 16:10

Kylianas Mbappe po Madrido „Real“ iškovotos pergalės UEFA Čempionų lygos rungtynėse prieš Pirėjo „Olympiacos“ ragino žaidėjus apsaugoti vyriausiąjį trenerį Xabi Alonso.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

0

„Žinau, kad žmonės daug kalba. Normalu yra žmonėms kalbėti, kai žaidi „Real“ komandoje. Visgi turime apsaugoti žaidėjus, trenerį ir štabą. Galiausiai visi esame kartu.

Mums buvo labai svarbu vėl laimėti. Žinoma, kad trejos rungtynės be pergalės tokiam klubui kaip mes yra daug. Žinoma, yra dalykų, kuriuos galima patobulinti. Nesakysiu, kad esame prieš tuos žmones iš išorės, bet esame kartu ir žinau, kad gerbėjai yra kartu su mumis“, – kalbėjo prancūzas.

Priminsime, jog K. Mbappe varžovams atseikėjo net keturis įvarčius, o„Karališkasis“ klubas iškovojo pergalę rezultatu 4:3.  

