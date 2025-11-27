Iš Milano į Vilnių skridęs žinomas Lietuvos atlikėjas papasakojo, ką patyrė: tokios kelionės pabaigos nesitikėjo

Visą situaciją Nerijus gausiai dokumentavo „Instagram“ story’iuose, kuriais dalijosi su gerbėjais.
Uždarytas Vilniaus oro uostas
Dar būdamas Milane jis pranešė:
„Esam į oro uoste ir gaunu žinučių labai daug, kad Vilniaus oro uostas uždarytas. Nežinau, kaip bus. Aš tikiuosi, kad spės ištraukt tą nuslydusį lėktuvą ten nuo tako ir galėsim skrist, bet ką darysi, yra kaip yra. Sėdėsi nervuosis? Atsipalaidavimas, geras oras čia dar.“
Atlikėjas pridūrė, kad blogiausiu atveju jį nukreiptų į Rygą, o geriausiu – į Kauną, kas jam būtų idealu, nes gyvena būtent šiame mieste.
Kiek vėliau jis dalijosi, kad skrydis vis dar stringa:
„Turėjo 18 valandą užsidaryti vartai, o dar net nežinom, kurie vartai dar. Kažkas stringa truputį“, – apie 20 valandą pranešė Nerijus.
Ir netrukus paskelbė ilgai lauktą žinią:
„Kaip ir galima buvo tikėtis, skrendam į Kauną. Mums šis planas yra tobulas, bet yra chebrytės čia, kas privalo į Vilnių. Aišku, mūsų mašina Vilniuj, bet mes ją palikę esam pas dėdę ir dėdė atvarys tą mašiną kažkada. Tai viskas, skrendam.“
Nusileidimas Kaune sukėlė naują problemą
Kaune nusileidęs atlikėjas atrodė patenkintas, tačiau iš karto atsirado naujų iššūkių:
„Sveikinu ant Kauno žemės į Lietuvą sugrįžus, – atlikėjas kreipėsi į Ievą. – Viskas, nusileidom. Dabar tiktai sprendžiame problemą, nes namų raktai tai yra mašinoj palikti Vilniuj, o kitus raktus turi tik mano tėvai. Abudu miega. Žodžiu, dar čia ne pabaiga. Varom toliau.“
Po šio nuotykių maratono Nerijus vėliau pranešė, kad sėkmingai grįžo į namus.
