  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Milano į Vilnių skridęs žinomas Lietuvos atlikėjas papasakojo, ką patyrė: tokios kelionės pabaigos nesitikėjo

2025-11-27 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-27 13:55
2025-11-27 13:55

TV3 realybės šou „Aš – superhitas“ dalyvis, atlikėjas ir grupės „Bernužėliai“ narys Nerijus Liubertas su žmona Ieva trečiadienio vakarą patyrė tikrą oro uostų dramą. Iš Milano į Lietuvą skridęs atlikėjas turėjo nusileisti Vilniaus oro uoste, tačiau dėl nuslydusio lėktuvo oro uostas buvo uždarytas. Skrydžiai vėlavo ir buvo nukreipinėjami į kitus miestus.

Nerijus Liubertas su žmona Ieva, lėktuvas, asociatyvi nuotr. (nuotr. asm. albumo / 123rf.com)
13

TV3 realybės šou „Aš – superhitas“ dalyvis, atlikėjas ir grupės „Bernužėliai“ narys Nerijus Liubertas su žmona Ieva trečiadienio vakarą patyrė tikrą oro uostų dramą. Iš Milano į Lietuvą skridęs atlikėjas turėjo nusileisti Vilniaus oro uoste, tačiau dėl nuslydusio lėktuvo oro uostas buvo uždarytas. Skrydžiai vėlavo ir buvo nukreipinėjami į kitus miestus.

Visą situaciją Nerijus gausiai dokumentavo „Instagram“ story’iuose, kuriais dalijosi su gerbėjais.

Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas

Uždarytas Vilniaus oro uostas

Dar būdamas Milane jis pranešė:

„Esam į oro uoste ir gaunu žinučių labai daug, kad Vilniaus oro uostas uždarytas. Nežinau, kaip bus. Aš tikiuosi, kad spės ištraukt tą nuslydusį lėktuvą ten nuo tako ir galėsim skrist, bet ką darysi, yra kaip yra. Sėdėsi nervuosis? Atsipalaidavimas, geras oras čia dar.“

Atlikėjas pridūrė, kad blogiausiu atveju jį nukreiptų į Rygą, o geriausiu – į Kauną, kas jam būtų idealu, nes gyvena būtent šiame mieste.

Kiek vėliau jis dalijosi, kad skrydis vis dar stringa:

„Turėjo 18 valandą užsidaryti vartai, o dar net nežinom, kurie vartai dar. Kažkas stringa truputį“, – apie 20 valandą pranešė Nerijus.

Ir netrukus paskelbė ilgai lauktą žinią:

„Kaip ir galima buvo tikėtis, skrendam į Kauną. Mums šis planas yra tobulas, bet yra chebrytės čia, kas privalo į Vilnių. Aišku, mūsų mašina Vilniuj, bet mes ją palikę esam pas dėdę ir dėdė atvarys tą mašiną kažkada. Tai viskas, skrendam.“

Nusileidimas Kaune sukėlė naują problemą

Kaune nusileidęs atlikėjas atrodė patenkintas, tačiau iš karto atsirado naujų iššūkių:

„Sveikinu ant Kauno žemės į Lietuvą sugrįžus, – atlikėjas kreipėsi į Ievą. – Viskas, nusileidom. Dabar tiktai sprendžiame problemą, nes namų raktai tai yra mašinoj palikti Vilniuj, o kitus raktus turi tik mano tėvai. Abudu miega. Žodžiu, dar čia ne pabaiga. Varom toliau.“

Po šio nuotykių maratono Nerijus vėliau pranešė, kad sėkmingai grįžo į namus.

2025-11-27 14:00
Nu kaip gerai , kad pranešinėjo, tikras žinių teikėjas ir transliuotojas...kas būtų nutikę, jei ši "žvaigždė" nebūtų transliavus?
Atsakyti
