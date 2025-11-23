 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Walkerio šou Izraelyje: 31 taškas padėjo laimėti „Maccabi“

2025-11-23 23:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-23 23:13

Tel Avivo „Maccabi“ (6/1) Izraelio lygos namų mače 102:75 (24:14, 33:17, 18:26, 27:18) sutriuškino Holono „Hapoel“ (4/2).

L.Walkeris pelnė 31 tašką

Pastarąjį mačą Eurolygoje praleidęs Lonnie Walkeris sužaidė nuostabias rungtynes – 31 taškas (5/8 dvit., 6/11 trit., 3/4 baud.), 5 atkovoti ir 6 perimti kamuoliai bei 32 naudingumo balai.

Buvusiam žalgiriečiui geriausiai talkino po 12 taškų pelnę Jimmy Clarkas ir Jaylenas Hoardas. Holono komandai 13 taškų pelnė Idanas Zalmansonas.

Tuo metu Adrijos lygoje Belgrado „Partizan“ (5/1) namuose 94:72 (25:20, 21:21, 23:12, 25:19) susitvarkė su Podgoricos „Derby“ (2/6).

Nugalėtojams 28 taškus surinko Jabari Parkeris, Bruno Fernando pridėjo 10. Svečiams po 15 taškų pelnė Emiras Hadzibegovičius ir Maticas Rebecas.

