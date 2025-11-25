Kleiza apie Lietuvos rinktinės iššūkius: „makalynė“ tikrai yra

Pasak Lietuvos rinktinės vadovo Lino Kleizos, šias dvi pergales iškovoti tiesiog būtina.
„Visuomet geras jausmas būti su rinktine. Prasideda nauja kelionė. Tie pirmi žingsniai yra labai svarbūs. Pasiruošimas FIBA „langams“ – unikalus. Neturi laiko, klubai nori arba nenori išleisti žaidėjus. Ta „makalynė“ tikrai yra. Norime žaisti Pasaulio taurėje ir einame link tikslo vėl kažkada laimėti medalius. Visi yra maksimaliai susikaupę, nes šitas dvi pergales yra tiesiog būtina pasiimti.“
Rinktinės sudėtis pirmam mačui:Arnas Velička, Ignas Sargiūnas, Kristupas Žemaitis, Mantas Rubštavičius, Laurynas Beliauskas, Martynas Paliukėnas, Gytis Radzevičius, Paulius Danusevičius, Gytis Masiulis, Artūras Gudaitis, Marekas Blaževičius.
Tiesa, „Lietuvos krepšinio pulso“ epizode kalbėjęs L.Kleiza neatmetė varianto, kad sudėtis gali būti papildyta naujais krepšininkais.
„Turime maždaug tai, ką norėjome turėti. Aišku, susidūrėme ir su traumomis, tam tikri žaidėjai negalėjo atvykti dėl skausmų. Bet tie, kurie atvažiavo, labai nori ir stengiasi. Manau, kad dar prisijungs žaidėjų, kurių mums reikia. Bet jau dabar galvojame, kad turime pakankamai gerus žaidėjus. „Langai“ duoda galimybę krepšininkams įrodyti savo vertę ir po to būti jau pagrindinės rinktinės sudėtyje. Tada parodė ir praėjusių metų pavyzdžiai.“
Vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų L.Kleiza buvo paklaustas ir apie Eimanto Bendžiaus situaciją. 35-erių veteranas praėjusią vasarą nuo Europos čempionato traukinio buvo „atkabintas“ po paskutiniųjų kontrolinių rungtynių.
Vis tik tai neatšaldė snaiperio noro toliau atstovauti savo gimtąją šalį:
„Visų pirma, tai buvo tikrai labai skaudus „atkabinimas“. Tai buvo viena iš tų dalykų, kurių mums trūko Europos čempionate. Buvo planuojama, kad jis bus šiame lange, bet atsitiko taip, kad jis dabar žaidžia su trauma. Eimantas paskambino ir pasakė, kad turi išsigydyti.“
L.Kleiza aptarė ir Naconalinės krepšinio asociacijos (NBA) lietuvių požiūrį Lietuvos rinktinės atžvilgiu. 2026 m. vasarą vyks net du FIBA Pasaulio taurės „langai“, o juose tikimasi matyti ir NBA lietuvius.
Priminsime, kad šiuo metu stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje žaidžia Jonas Valančiūnas, Domantas Sabonis ir Matas Buzelis. Kasparas Jakučionis ir Augustas Marčiulionis žaidžia NBA G lygoje ir laukia savo galimybių debiutuoti NBA.
„Šių žaidėjų santykis su Lietuvos rinktine visada yra geras. Žinome Jono ir Domo ryšius su Lietuva. Matas irgi anksčiau ar vėliau užsivilks tuos rinktinės marškkinėlius, kada ta situacija visiems atrodys palanki. Tačiau neužbėkime įvykiams už akių, dabar pagrindinis fokusas yra į artimiausią „langą“. Po to bus vasario „langas“ ir žiūrėsime, koks paveikslas dėliojasi.“
L.Kleiza turėjo sėkmingą karjerą NBA lygoje ir 2008 m. tapo pirmuoju Lietuvos krepšininku, kuriam stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje pavyko peržengti 40 pelnytų taškų ribą.
Sausio 17 d. atstovaudamas Denverio „Nuggets“ klubui L.Kleiza į Jutos „Jazz“ krepšį sukratė 41 tašką.
Paklaustas apie K.Jakučionio situaciją Majamio „Heat“ klube, pašnekovas atsakė:
„Manau, kad Kasparas bus ateities žvaigždė. Jis turi labai gerą nusiteikimą darbui. Nėra svarbu, kada ateis tas šansas – po savaitės, dviejų, poryt, po mėnesio ar po dviejų mėnesių. NBA yra apie tai, kad tu turi būti pasiruošęs savo šansui ir jį išnaudoti. Jis yra labai tinkamoje sistemoje, nes Majamio ir Kasparo vertybės yra tos pačios. Majamis tikrai moka ugdyti žaidėjus. Tikrai nėra būti lengva gynėju NBA lygoje. Dabar reikia pasiimti tą visą patirtį. Kada jis iššaus yra tik laiko klausimas. Jis yra geroje vietoje, geroje sistemoje ir man net nekyla klausimų, kad viskas su juo bus gerai. Kasparui tai tik pradžia, bet jis tikrai bus vienas legendinių Lietuvos rinktinės įžaidėjų.“
2010 m. rugsėjį L.Kleiza su Lietuvos rinktine iškovojo pasaulio čempionato bronzos medalius. Pats krepšininkas pateko į naudingiausių žaidėjų penketą, kuriame taip pat buvo tokios žvaigždės kaip Kevinas Durantas, Milošas Teodosičius, Hidayetas Turkoglu, Luisas Scola.
Nuo 2024 m. spalio L.Kleiza eina Lietuvos rinktinės vadovo pareigas. Paklaustas, kaip jaučiasi šiose rogėse, pašnekovas atsakė:
„Praėjusi vasara man teikė tikrai didelį džiaugsmą vėl būti prie Lietuvos rinktinės ir prisidėti savo patirtimi. Man patinka būti tarp žaidėjų, trenerių, matyti, kaip mūsų žaidėjai auga. Aplink Lietuvos rinktinę visada yra puiki atmosfera. Vien ką mes matėme Rygoje – žaidėjų ir sirgalių santykis yra nuostabus. Tai man leidžia grįžti į tuos laikus, kai pats žaidžiau. Tai yra kažkas ypatingo. Manau, aš pasiėmiau daugiau iš Lietuvos rinktinės nei daviau jai. Čia faktas.“.
