„Kibirkštis“ užtikrintai nugalėjo „Levhartice“ ir pateko į Europos taurės atkrintamąsias

Lietuvės namie 108:73 (29:23, 18:12, 29:22, 32:16) sutriuškino Chomutovo „Levhartice“ (1/5).
Viliaus Stanišausko auklėtinės savo pranašumą stabiliai augino kiekviename kėlinyje, o šimtąjį tašką dar likus pustrečios minutės pelnė Japreece Dean.
Rezultatyviausia nugalėtojų gretose tapo Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst – 25 minutės, 19 taškų (1/2 dvitaškių, 5/10 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 18 naudingumo balų.
Dviženklį efektyvumą pasiekė net septynios Vilniaus ekipos žaidėjos.
Kovoje dėl kamuolių šeimininkės dominavo net 47:27.
„Kibirkštis“ tarp 32 geriausių turnyro komandų žengė užimdama antrąją vietą F grupėje, o savo varžoves pirmajame atkrintamųjų etape sužinos sužaidus visus paskutinio turo mačus.
„Kibirkštis“: Kamile Nacickaitė-Van Der Horst 19 (5/10 tritaškių, 4 rez. perd.), Japreece Dean 17 (0/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Sintija Aukštikalnytė 16 (6 atk. kam., 3 per. kam.), Gabija Meškonytė 13 (6 atk. kam., 6/8 dvitaškių), Giedrė Labuckienė (6 rez. perd.) ir Daugilė Ūsė (5 atk. kam.) po 9, Zaay Green ir Andjelina Radič (7 atk. kam.) po 8.
„Levhartice“: Katerina Rokosova 15 (3/3 tritaškų, 6 atk. kam.), Eliška Brejchova (0/5 tritaškių) ir Monika Fučikova po 13, Michaela Krejzova 11 (3/5 tritaškių, 4 klaidos).
