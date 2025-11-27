 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

„Kibirkštis“ užtikrintai nugalėjo „Levhartice“ ir pateko į Europos taurės atkrintamąsias

2025-11-27 20:42 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 20:42

Moterų Europos taurėje sėkmingai pirmąjį etapą užbaigė Vilniaus „Kibirkštis“ (4/2).

G.Meškonytė buvo viena „Kibirkšties“ dviženklininkių (FIBA nuotr.)

Moterų Europos taurėje sėkmingai pirmąjį etapą užbaigė Vilniaus „Kibirkštis“ (4/2).

REKLAMA
0

Lietuvės namie 108:73 (29:23, 18:12, 29:22, 32:16) sutriuškino Chomutovo „Levhartice“ (1/5).

Viliaus Stanišausko auklėtinės savo pranašumą stabiliai augino kiekviename kėlinyje, o šimtąjį tašką dar likus pustrečios minutės pelnė Japreece Dean.

Rezultatyviausia nugalėtojų gretose tapo Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst – 25 minutės, 19 taškų (1/2 dvitaškių, 5/10 tritaškių, 2/2 baudų metimų), 2 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, 3 pražangos bei 18 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dviženklį efektyvumą pasiekė net septynios Vilniaus ekipos žaidėjos.

Kovoje dėl kamuolių šeimininkės dominavo net 47:27.

„Kibirkštis“ tarp 32 geriausių turnyro komandų žengė užimdama antrąją vietą F grupėje, o savo varžoves pirmajame atkrintamųjų etape sužinos sužaidus visus paskutinio turo mačus.

REKLAMA
REKLAMA

„Kibirkštis“: Kamile Nacickaitė-Van Der Horst 19 (5/10 tritaškių, 4 rez. perd.), Japreece Dean 17 (0/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Sintija Aukštikalnytė 16 (6 atk. kam., 3 per. kam.), Gabija Meškonytė 13 (6 atk. kam., 6/8 dvitaškių), Giedrė Labuckienė (6 rez. perd.) ir Daugilė Ūsė (5 atk. kam.) po 9, Zaay Green ir Andjelina Radič (7 atk. kam.) po 8.

„Levhartice“: Katerina Rokosova 15 (3/3 tritaškų, 6 atk. kam.), Eliška Brejchova (0/5 tritaškių) ir Monika Fučikova po 13, Michaela Krejzova 11 (3/5 tritaškių, 4 klaidos).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų