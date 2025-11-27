 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Jensas Petteris Hauge: „Erlingas Haalandas rodo, kad ir mažos šalys gali užauginti pasaulinio lygio futbolo žvaigždes“

2025-11-27 20:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 20:34

Norvegijos futbolininkas Jensas Petteris Hauge pagyrė savo tautietį Erlingą Haalandą kaip įrodymą, kad iš mažos šalies galima tapti pasaulio elito žaidėju.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Norvegijos futbolininkas Jensas Petteris Hauge pagyrė savo tautietį Erlingą Haalandą kaip įrodymą, kad iš mažos šalies galima tapti pasaulio elito žaidėju.

REKLAMA
0

Erlingas Haalandas kilęs iš mažos šalies ir tapo vienu geriausių žaidėjų pasaulyje. Vaikystėje svajojau gimti Brazilijoje, Ispanijoje ar Portugalijoje, kur futbolo kultūra didžiulė. Bet dabar žinome, kad net iš Norvegijos galima varžytis su pačiais geriausiais – Erlingas yra įrodymas ir kiekvienas vaikas dabar tai žino“, – sakė J. P. Hauge.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvęs „Milan“ puolėjas negailėjo pagyrų savo tautiečiui po Norvegijos pergalių pasaulio čempionato atrankoje, kur E. Haalandas mušė įvarčius ir vedė rinktinę į kitą etapą. J. P. Hauge pabrėžė, kad E. Haalandas ne tik talentingas, bet ir įkvepia kitus norvegus siekti aukštumų, nepaisant šalies klimato ir ribotų galimybių.

Šį sezoną E. Haalandas „Manchester City“ klube ir rinktinėje jau pelnė 32 įvarčius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų