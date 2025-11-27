Jensas Petteris Hauge: „Erlingas Haalandas rodo, kad ir mažos šalys gali užauginti pasaulinio lygio futbolo žvaigždes“

„Erlingas Haalandas kilęs iš mažos šalies ir tapo vienu geriausių žaidėjų pasaulyje. Vaikystėje svajojau gimti Brazilijoje, Ispanijoje ar Portugalijoje, kur futbolo kultūra didžiulė. Bet dabar žinome, kad net iš Norvegijos galima varžytis su pačiais geriausiais – Erlingas yra įrodymas ir kiekvienas vaikas dabar tai žino“, – sakė J. P. Hauge.
Buvęs „Milan“ puolėjas negailėjo pagyrų savo tautiečiui po Norvegijos pergalių pasaulio čempionato atrankoje, kur E. Haalandas mušė įvarčius ir vedė rinktinę į kitą etapą. J. P. Hauge pabrėžė, kad E. Haalandas ne tik talentingas, bet ir įkvepia kitus norvegus siekti aukštumų, nepaisant šalies klimato ir ribotų galimybių.
Šį sezoną E. Haalandas „Manchester City“ klube ir rinktinėje jau pelnė 32 įvarčius.
