Slotas po dar vienos nesėkmės pakomentavo savo ateitį

„Dėl savo ateities nesijaudinu. Noriu pasakyti, kad mano dėmesys yra sutelktas į kitus dalykus, o ne į savo paties poziciją. Stengiuosi analizuoti, padėti žaidėjams tiek, kiek galiu.
Akivaizdu, kad nedarau to taip, kaip praėjusiame sezone, nes kalbant apie individualias klaidas, manau, kad tai taip pat kyla iš komandinio darbo. Vėl turiu geriau pasirodyti, stengiuosi tai daryti kiekvieną dieną, kad pagerinčiau komandą, nes tai yra mano pagrindinis tikslas“, – kalbėjo strategas.
Priminsime, jog „Liverpool“ patyrė jau devintąjį pralaimėjimą per 12 paskutinių sužaistų rungtynių visuose turnyruose.
