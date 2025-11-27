 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Slotas po dar vienos nesėkmės pakomentavo savo ateitį

2025-11-27 13:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 13:01

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po UEFA Čempionų lygoje patirto pralaimėjimo prieš Eindhoveno PSV tikino, jog nesijaudina dėl savo ateities klube.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ vyriausiasis treneris Arne Slotas po UEFA Čempionų lygoje patirto pralaimėjimo prieš Eindhoveno PSV tikino, jog nesijaudina dėl savo ateities klube.

1

„Dėl savo ateities nesijaudinu. Noriu pasakyti, kad mano dėmesys yra sutelktas į kitus dalykus, o ne į savo paties poziciją. Stengiuosi analizuoti, padėti žaidėjams tiek, kiek galiu.

Akivaizdu, kad nedarau to taip, kaip praėjusiame sezone, nes kalbant apie individualias klaidas, manau, kad tai taip pat kyla iš komandinio darbo. Vėl turiu geriau pasirodyti, stengiuosi tai daryti kiekvieną dieną, kad pagerinčiau komandą, nes tai yra mano pagrindinis tikslas“, – kalbėjo strategas.

Priminsime, jog „Liverpool“ patyrė jau devintąjį pralaimėjimą per 12 paskutinių sužaistų rungtynių visuose turnyruose.

 

