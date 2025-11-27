 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Xabi Alonsi adresavo gandus apie žaidėjų bandymus jį atleisti

2025-11-27 20:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 20:18

Madrido „Real“ treneris Xabi Alonso ramiai reagavo į gandus apie jo ateitį klube ir žaidėjų nepasitenkinimą.

Xabi Alonso | Scanpix nuotr.

0

Buvęs saugas pabrėžė jaučiąs paramą ir laikąs darbą Madride didžiule privilegija.

„Čia jaučiu palaikymą. Dirbti su „Real“ – privilegija. Turiu didelę pagarbą savo žaidėjams. Mes nebūsime supriešinti gandų, kad žaidėjai bando mane atleisti“, – sakė X. Alonso spaudos konferencijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis pridūrė tikintis, kad viskas pagerės tiek santykių, tiek futbolo prasme.

„Reikia susitelkti į mūsų pasirodymus“, – pabrėžė strategas, kalbėdamas apie pastaruoju metu komandos demonstruojamą formą.

X. Alonso sutartis su „Real“ galioja trejus metus, o klubo prezidentas Florentino Perezas viešai jį palaiko, nepaisydamas žiniasklaidos spekuliacijų apie Viniciui Juniorui ir kitiems žaidėjams nepatinkančią treniruočių metodiką.

