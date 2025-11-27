Xabi Alonsi adresavo gandus apie žaidėjų bandymus jį atleisti

Buvęs saugas pabrėžė jaučiąs paramą ir laikąs darbą Madride didžiule privilegija.
„Čia jaučiu palaikymą. Dirbti su „Real“ – privilegija. Turiu didelę pagarbą savo žaidėjams. Mes nebūsime supriešinti gandų, kad žaidėjai bando mane atleisti“, – sakė X. Alonso spaudos konferencijoje.
Jis pridūrė tikintis, kad viskas pagerės tiek santykių, tiek futbolo prasme.
„Reikia susitelkti į mūsų pasirodymus“, – pabrėžė strategas, kalbėdamas apie pastaruoju metu komandos demonstruojamą formą.
X. Alonso sutartis su „Real“ galioja trejus metus, o klubo prezidentas Florentino Perezas viešai jį palaiko, nepaisydamas žiniasklaidos spekuliacijų apie Viniciui Juniorui ir kitiems žaidėjams nepatinkančią treniruočių metodiką.
