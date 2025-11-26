Rafaelis Nadalis pasidalino patarimu Lamine‘ui Yamaliui

Ispanijos sporto ikona įspėjo, kad jaunajam krašto puolėjui dabar svarbiausia – ne tik futbolas, bet ir tai, kas jį supa už aikštės ribų.
„Jis turi būti apsuptas žmonių, kurie jam iš tiesų padeda – ar tai būtų šeima, ar komanda“, – sakė R. Nadalis, kalbėdamas apie 18-metį ispaną. Pasak jo, būtent artimiausios aplinkos kokybė dažnai nulemia, kaip sportininkas susitvarkys su šlove ir spaudimu, kai visas pasaulis seka kiekvieną žingsnį.
Tenisininkas pabrėžė, kad ilgus metus trunkanti sėkmė gali sukurti du visiškai skirtingus scenarijus.
„Tai, kaip tvarkaisi su sėkme, gali padaryti tave subalansuotu ir laimingu žmogumi, arba – priešingai – sėkmė gali paversti nelaimingu, nes galiausiai tave pradeda ryti žinomumas“, – įspėjo R. Nadalis. R. Nadalis pats labai anksti atsidūrė dėmesio centre – profesionalu tapo dar paauglys, „Roland Garros“ laimėjo būdamas vos devyniolikos, todėl, kalbėdamas apie šlovės kainą, remiasi asmenine patirtimi. Būtent todėl jo žinutė L. Yamaliui skamba kaip aiškus perspėjimas: išlaikyti balansą tarp futbolo, gyvenimo ir šlovės yra ne mažiau svarbu nei įvarčiai ar trofėjai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!