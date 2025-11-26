 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Rafaelis Nadalis pasidalino patarimu Lamine‘ui Yamaliui

2025-11-26 19:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 19:06

Teniso legenda Rafaelis Nadalis pasidalijo savo patarimu dėl „Barcelona“ talento Lamine’o Yamalio.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Teniso legenda Rafaelis Nadalis pasidalijo savo patarimu dėl „Barcelona“ talento Lamine’o Yamalio.

0

Ispanijos sporto ikona įspėjo, kad jaunajam krašto puolėjui dabar svarbiausia – ne tik futbolas, bet ir tai, kas jį supa už aikštės ribų.

„Jis turi būti apsuptas žmonių, kurie jam iš tiesų padeda – ar tai būtų šeima, ar komanda“, – sakė R. Nadalis, kalbėdamas apie 18-metį ispaną. Pasak jo, būtent artimiausios aplinkos kokybė dažnai nulemia, kaip sportininkas susitvarkys su šlove ir spaudimu, kai visas pasaulis seka kiekvieną žingsnį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tenisininkas pabrėžė, kad ilgus metus trunkanti sėkmė gali sukurti du visiškai skirtingus scenarijus.

„Tai, kaip tvarkaisi su sėkme, gali padaryti tave subalansuotu ir laimingu žmogumi, arba – priešingai – sėkmė gali paversti nelaimingu, nes galiausiai tave pradeda ryti žinomumas“, – įspėjo R. Nadalis. R. Nadalis pats labai anksti atsidūrė dėmesio centre – profesionalu tapo dar paauglys, „Roland Garros“ laimėjo būdamas vos devyniolikos, todėl, kalbėdamas apie šlovės kainą, remiasi asmenine patirtimi. Būtent todėl jo žinutė L. Yamaliui skamba kaip aiškus perspėjimas: išlaikyti balansą tarp futbolo, gyvenimo ir šlovės yra ne mažiau svarbu nei įvarčiai ar trofėjai.

