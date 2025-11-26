Iš Europos transliuotojų sąjungos – susirūpinimas dėl siūlomų LRT pokyčių

„Ypač nerimaujame dėl to, kad šie pakeitimai yra stumiami skubotai, be jokios prasmingos viešos diskusijos ar konsultacijų. Galimybė atleisti generalinį direktorių paprasta balsų dauguma, be viešojo intereso kriterijaus ir taikant neskaidrų balsavimą, reikštų, kad Lietuva atsidurtų tarp Europos sąjungos (ES) valstybių su silpniausiomis viešosios žiniasklaidos vadovybės apsaugos priemonėmis“, – teigiama išplatintame pranešime.
EBU pabrėžia, kad visuomeninis transliuotojas privalo veikti nepriklausomai ir be politinio spaudimo.
„Šie siūlymai kelia riziką pakenkti LRT autonomijai, atverti kelią politiniam kišimuisi ir sumenkinti visuomenės pasitikėjimą viena svarbiausių Lietuvos demokratinių institucijų“, – pranešime cituojamas EBU vadovas.
„Kaip šiandien pabrėžiau Europos Komisijai, šios reformos kelia rimtų klausimų dėl Lietuvos atitikties Europos žiniasklaidos laisvės aktui“, – tęsiama kreipimesi.
EBU ragina Lietuvos valdžios institucijas kuo skubiau persvarstyti šias priemones ir užtikrinti, kad bet kokie pakeitimai atitiktų Lietuvos įsipareigojimus pagal ES ir Europos Tarybos standartus.
Kaip skelbta, grupė „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlo supaprastinti LRT direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą, taip siekdama užtikrinti LRT veiklos kontrolę ir, jos teigimu, didesnį skaidrumą.
Ne kartą visuomeninio transliuotojo veiklą kritikavęs „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis kartu su kolegomis siūlo nustatyti, kad LRT generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui slaptu balsavimu, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 1/2 visų LRT tarybos narių.
Šiuo metu įstatymas numato, kad visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui tik tuo atveju, jeigu LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių.
Savo ruožtu Seimo Biudžeto ir finansų komitetas praėjusią savaitę pritarė „aušriečių“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjūdžio frakcijos narių siūlymui įšaldyti dabartinį LRT skiriamą finansavimą. Pagal šią iniciatyvą, ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai siūloma skirti apie 80 mln. eurų. Pagal dabartinį įstatymą, visuomeniniam transliuotojui skiriamų asignavimų dydis neturi būti mažesnis nei skirtas 2019 metais.
„Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų narių siūlymo supaprastinti Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) direktoriaus atleidimo dėl nepasitikėjimo procedūrą.
Pastarasios iniciatyvos Seimą pasieks ketvirtadienį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!