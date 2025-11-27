Paaiškėjo kiek „Liverpool“ kainuotų atleisti Arne Slotą po prastų rezultatų

Po skaudaus pralaimėjimo namuose1:4 prieš „PSV Eindhoven“ Čempionų lygoje, Anglijos spaudoje buvo pasidomėta kiek kainuotų nutraukti trenerio kontraktą. Šaltinių teigimu, kompensacija už olando sutarties nutraukimą siektų bent dešimt milijonų svarų (apie 11,43 milijonu eurų), kuri kiek padidėtų, jei strategas nesusirastų naujos darbovietės.
Šis pralaimėjimas tapo itin skaudžiu – „Liverpool“ per paskutines 12 rungtynių pralaimėjo 9 kartus, kas yra prasčiausias rezultatas per 71 metus. „Anfield“ publika jau reiškia nepasitenkinimą, o apklausos rodo, kad daugiau nei 87 proc. sirgalių norėtų pamatyti A. Slotą atleistą.
Nepaisant to, klubo savininkai FSG kol kas palaiko olandą, nors spaudimas auga po trijų iš eilės pralaimėjimų trimis įvarčiais. Ekspertai mini, kad A. Slotas turi ribotą laiką pakeisti situaciją, o savininkų dvejones gali sukelti nepavykus pasiekti teigiamo rezultato per artimiausias rungtynes su „West Ham“ ir „Sunderland“.
„Liverpool“ šiame sezone investavo beveik 500 mln. eurų į naujus žaidėjus, įskaitant rekordinius pirkinius, tačiau tai norimų rezultatų neatnešė.
