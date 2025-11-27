Pasaulio čempionate kritęs Karosas – šokiruotas: „Eik tu *** su tokiais teisėjais“

Kaip socialiniuose tinkluose skelbė pats V. Karosas, tai buvo „nuteisėjauta kova“, kuri jam brangiai kainavo.
„Eik tu na***“ su tokiais teisėjais.. Nesuprasi.. Viena labiausiai nuteisėjautų kovų mano karjeroje. Norėjau kelti ranką, bet neleido teisėjas. Žodžiu, nesąmonių nesąmonė.. Vengi kovos ir ją laimi. Nežinau, nežinau.. Aišku, gaila, nes žingsnis iki medalio ir tau nuteisėjauja kovą. Tiek pasiruošimo, tiek pralaimėtų pinigų, nes praleidžiu komercines varžybas dėl jų. Turkas, kuris turėjo būti pusfinalyje, sakė, kad gera kova, turėjau laimėti“, – pasakojo V. Karosas.
Pusfinalyje M. Deškaj lauks turkas Zaferis Sayikas.
Primename, kad pirmoje kovoje V. Karosas įtikinamai įveikė pasaulio taurės prizininką Palestinos kovotoją Abdelą Rahmaną Mousą.
