Portugalijos krepšininkai užtikrintai nugalėjo Juodkalniją

Mario Gomeso auklėtiniai Pasaulio taurės atranką pradėjo išvykoje 83:62 (14:21, 25:11, 25:11, 19:19) sutriuškindami Juodkalniją (0/1).
Šeimininkai geriau pradėjo rungtynes, bet vėliau tiesiog pakriko, antrąjį ir trečiąjį kėlinį pralaimėdami identiškai skaudžiu rezultatu 11:25 bei atsisveikindami su galimybėmis laimėti.
Tritaškius juodkalniečiai metė vos 19 procentų tikslumu (6/31) bei stigo rezervinių žaidėjų indėlio – taškais nuo suolo Portugalija laimėjo 38:17.
Pagrindiniu pergalės kalviu tapo Travante Williamsas – 15 minučių, 16 taškų (1/1 dvitaškio, 4/5 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 3 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 2 pražangos bei 16 naudingumo balų.
Debiuto Juodkalnijos rinktinėje dar turės palaukti Kauno „Žalgirio“ sistemos auklėtinis Maksimas Brnovičius. 17-metis buvo registruotas rungtynėms, bet ant parketo nepasirodė.
„Langą“ juodkalniečiai uždarys kelione į Rumuniją (0/1), portugalai savo arenoje priims Graikiją (1/0).
Juodkalnija: Marko Simonovičius 13 (0/3 tritaškių, 8 atk. kam.), Jovanas Kljajičius 11 (2/7 tritaškių, 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Kendrickas Perry 10 (1/6 dvitaškių, 1/6 tritaškių, 6 rez. perd.).
Portugalija: Travante Williamsas 16 (4/5 tritaškių), Ricardo Monteiro 13 (3/3 tritaškių), Diogo Brito 9 (4 per. kam.), Goncalo Delgado (4 atk. kam.), Rafaelis Lisboa (0/4 dvitaškių) ir Candido Sa (0/4 tritaškių, 10 atk. kam.) po 8.
