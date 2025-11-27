 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Čiuožėjas Luka Imedashvili Taline liko vos per 1,03 balo nuo bronzos

2025-11-27 21:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 21:10

Taline (Estija) vykstančiose ISU „Challenger“ serijos „Tallinn Trophy“ dailiojo čiuožimo varžybose vienintelis Lietuvos atstovas Luka Imedashvili jaunimo kategorijoje užėmė 5-ą vietą.

Luka Imedashvili | „Stop“ kadras

Taline (Estija) vykstančiose ISU „Challenger“ serijos „Tallinn Trophy“ dailiojo čiuožimo varžybose vienintelis Lietuvos atstovas Luka Imedashvili jaunimo kategorijoje užėmė 5-ą vietą.

0

Trumpojoje programoje L. Imedashvili buvo mažiau nei per balą nuo karjeros rekordo ir užėmė 3-ią vietą (63,54). Laisvojoje programoje 15-metis čiuožėjas su 113,47 balo buvo 5-as.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bendroje įskaitoje L. Imedashvili surinko 177,01 balo ir užėmė 5-ą vietą. Nuo bronzą pelniusio amerikiečio Zachary Lopinto (178,04) L. Imedashvili skyrė vos 1,03 balo. Lietuvos čiuožėjo karjeros rekordas nuo šio sezono yra 184,86 balo.

Nugalėtoju tapo abi programas geriausiai atlikęs amerikietis Patrickas Blackwellas (207,56). Antras buvo dar vienas JAV atstovas Lorenzo Elano (182,54).

Vaikinų jaunimo kategorijoje varžėsi 18 sportininkų.

