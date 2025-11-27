 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Sportininkų rengimo konferencijoje – žvilgsnis į artėjančias olimpines žaidynes

2025-11-27 10:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-27 10:29

Kaip pasirengti naujam olimpiniam ciklui ir kokie mokslo sprendimai šiandien lemia sporto sėkmę? Atsakymų į šiuos klausimus ieškos Lietuvos sporto universitetas (LSU), rengiantis 16-ąją tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Sportininkų rengimo valdymas“. Viena svarbiausių šalies treniravimo mokslo konferencijų pirmą kartą surengta 2009 m., šiemet kvies gilintis į sportininkų pasirengimą, sveikatos stiprinimą ir naujausius mokslinius tyrimus.

LSU nuotr. | Organizatorių nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Konferencija suburs sporto mokslo ekspertus, trenerius ir sporto specialistus į diskusijas apie sportininkų rengimo metodikas, psichofizinės gerovės stiprinimą bei aktualias tyrimų kryptis, susijusias su pasirengimu būsimoms olimpinėms ir paralimpinėms žaidynėms.

„Sporto bendruomenei įgavus pagreitį naujajame olimpiniame cikle, dėmesys krypsta į ateities iššūkius. Rengdamiesi 2026 m. Milano Kortinos žiemos olimpinėms žaidynėms ir tęsdami pasirengimą 2028 m. Los Andželo vasaros žaidynėms, susiduriame su būtinybe diegti naujus vadybinius ir metodologinius sprendimus, kurie leistų užtikrinti efektyvų sportininkų rengimą“, – teigia LSU rektorė prof. dr. Diana Rėklaitienė.

Konferencijoje pranešimus skaitys LSU mokslininkai ir ekspertai, pristatysiantys naujausias įžvalgas iš sporto mokslo, fiziologijos, mitybos ir psichologijos sričių.

Prof. dr. Aivaras Ratkevičius aptars mitybos intervencijų sporte aktualijas ir vidutinės grandinės trigliceridų papildų potencialą gerinti sporto rezultatus bei sveikatą.

Treniruočių krūvio apimties ribas ir sportininkų adaptacijos mechanizmus didelio fizinio krūvio sąlygomis analizuos prof. dr. Tomas Venckūnas.

Mindaugas Jasulaitis, LSU doktorantas ir gydytojas psichiatras, kalbės apie dėmesio fragmentaciją šiuolaikinėje ugdymo ir sporto aplinkoje, nuolatinio dirgiklių srauto, nerimo bei emocinio išsekimo poveikį mokymuisi ir treniruotėms.

LSU kviečia visus sporto profesionalus, mokslininkus, trenerius ir studentus dalyvauti, dalintis patirtimi ir kartu formuoti ateities sportininkų rengimo kryptis. Tikime, kad konferencija taps reikšminga erdve naujoms idėjoms, mokslu grįstiems sprendimams ir tvariems pokyčiams sporto sektoriuje.

Šį renginį organizuoja Lietuvos sporto universitetas kartu su ilgamečiais partneriais – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionaline sporto agentūra bei Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu.

