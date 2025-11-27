LKL pokyčiai rinkoje: komandos ieško pastiprinimo ir naujų lyderių

Dar iki „lango“ buvo aišku, kad Augustine‘as Rubitas paliks Panevėžio „Lietkabelį“ – veteranas persikėlė į Malagos „Unicaja“. Amerikietis tapo lapkričio mėnesio MVP ir apskritai šiame sezone užėmė 2-ąją vietą pagal naudingumo balus (21,9) bei buvo dešimtas rezultatyviausias – 14 taškų vidurkis.
Panevėžiečiai susigrąžino Fardawsą Aimaqą, kuris dėl traumos nerungtyniavo nuo pavasario ir tik pastaruoju metu kelias savaites treniravosi, tad tikrai dar nebus nei geros sportinės formos, nei pagavęs žaidybinį ritmą. Turint omenyje centrų rinką ir esamą situaciją, kanadiečio grįžimas yra logiškas ir tikrai reikia sutikti jį teigiamai. Tik gali reikėti šiek tiek kantrybės, kol F.Aimaqas galės parodyti savo tikrąjį veidą.
Vis dėlto rinkoje „Lietkabeliui“ reikia dirbti – Vytenis Lipkevičius dėl peties traumos nežais praktiškai iki sezono pabaigos. Lengvojo krašto puolėjo reikia ir, Krepsinis.net žiniomis, vienas iš variantų yra Justas Furmanavičius, kuris turėtų palikti Vroclaveko „Anwil“. Lietuvis Lenkijos lygoje per 14 minučių rinko po 4 taškus.
Trečias rezultatyviausias lygos žaidėjas Tony Perkinsas (17 tšk.) pakėlė sparnus į Trevizo klubą. Po 16,8 naudingumo balo (8 vieta) rinkęs amerikietis jau kurį laiką rungtyniavo taip, tarsi laukė, kada jį išpirks kita komanda. Krepsinis.net žiniomis, T.Perkinsas buvo siūlomas kitoms komandoms ir 20 tūkstančių išpirka labai viliojo užsienio ekipas. Dabar „Nevėžio“ laukia sunki užduotis – rasti naują lyderį, kadangi riboto talento komandoje jis buvo pagrindinė žaidimo ašis.
Kai kitos komandos ieško žaidėjų, „Jonava“ bando mažinti sudėtį, nes turi pernelyg daug krepšininkų – Giedrius Stankevičius pasuko atgal į Vilkaviškio „Perlą“. Dar prieš „langą“ atvykęs Olinas Carteris matomas kaip puolimo lyderis, kadangi ekipai labai stigo žaidėjo, galinčio situacijas spręsti „vienas prieš vieną“. Vis dėlto „Jonavai“ dar reikėtų tikro vidurio puolėjo, kadangi komanda prastai kovoja dėl kamuolių ir jai stinga jėgos po krepšiais. Nei Mikhelis Kirvesas, nei Jalenas Henry nėra tikri centrai. Šią spragą „Jonavai“ tikrai reikia kamšyti.
Cameronas Reddishas (14,7 tšk.) yra aštuntas rezultatyviausias lygos žaidėjas, bet „Šiauliai“ neteks šio žaidėjo – jis yra arti persikėlimo į Salonikų PAOK. Nebūtinai šio amerikiečio išvykimas bus blogas signalas šiauliečiams, nes brangiausias visų laikų pirkinys dažnai nebūdavo pasiruošęs rungtynėms dėl ligos ar kelionės į JAV. Skambiai sutiktas naujokas rinko 14,6 naudingumo balo (15 vt.), bet tikrai ne to buvo tikėtasi. Apskritai „Šiaulių“ situacija su traumomis yra labai bloga, todėl ne veltui buvo pasikviestas gynėjas Selimas Fofana. Siimas-Sanderis Vene dar nesužaidė nė vieno mačo, traumuoti yra ir Vaidas Kariniauskas bei Marius Valinskas, Cedricas Hendersonas tik grįžo po traumos. Centro pozicijoje yra Stefanas Simaničius, kuris pakeitė Jordaną Browną, bet kol kas dar anksti spręsti, ar jis gali būti naudingas komandai. „Šiauliams“ reikės dar vieno žaidėjo vietoje C.Reddisho, o galbūt ir dar vieno pastiprinimo, kadangi tam pinigų tikrai yra, nes buvusio Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) žaidėjo algos pakaktų bent jau keliems geriems žaidėjams.
Rinkoje yra ir Utenos „Juventus“ – ieškoma pamaina Devonui Danielsui. „Gargždai“ turi pakeisti Beną Griciūną, nes liko su vienu centru Pauliumi Petrilevičiumi. Neaišku, ar ekipoje liks antras pagal rezultatyvius perdavimus (6,3) lygoje esantis Joshua Haginsas. Jis gali išvykti būtent šio „lango“ metu. Jeigu „Gargždai“ liktų ir be šio žaidėjo, pakeisti savo pagrindinį centrą ir įžaidėją naujai organizacijai gali būti labai sudėtinga užduotis, o to nepadarius tinkamai, grėstų žaidimo nuosmukis.
Klaipėdos „Neptūnas“ vis dar turi susirasti du žaidėjus – lengvąjį kraštą vietoje Jordano Tuckerio ir centrą. Aurimas Majauskas atvyko pagelbėti iškritus Martynui Pacevičiui, bet Jameso Karniko pamainos būtinai reikia, nes komandai trūksta tikro „penkto numerio“. A.Majauskas yra „ketvirtas numeris“, jėgos po krepšiu „Neptūnui“ trūksta ir norint Europos taurėje išsilaikyti kovoje dėl atkrintamųjų, ėjimus reikia atlikti kaip įmanoma greičiau.
Vilniaus „Ryto“ komandoje – ramybė, tačiau ji gali būti apgaulinga – viskas greitai keistųsi, jeigu kuris nors Eurolygos klubas išpirktų Artūrą Gudaitį, Jerricką Hardingą arba Gytį Radzevičių. Nors, pasak Artūro Jomanto, indikacijų apie jų išvykimą nėra, situacija gali pasikeisti labai greitai, nes Eurolygoje pasikeitė daug trenerių ir jie ieškos papildymų komandoms arba pakeitimų žaidėjams, kurie nepateisino vilčių.
Kauno „Žalgiris“ laukia Nigelo Williamso-Gosso situacijos aiškumo. Jeigu amerikietis kristų iš rikiuotės ilgesniam laikui, reikėtų papildymo gynėjų grandyje. Plačiai aptariama būtinybė pasikviesti naują centrą, kuris cementuotų gynybą po krepšiu, bet ar taip pat galvoja vyr. treneris Tomas Masiulis bei klubo vadovai, neaišku. Juolab, kad rasti tokį „penktą numerį“ nėra lengva, kai šios pozicijos žaidėjų reikia būriui Eurolygos komandų.
Apibendrinus galima pasakyti, kad artimiausiu metu LKL galima sulaukti viso būrio naujokų, tik lieka klausimas, ar jie sugebės pakeisti išvykusius žaidėjus, kurie buvo ryškūs ir figūravo statistikos grafų dešimtukuose.
Lietuvių tarpe darbo dar neturi centras Giedrius Staniulis, puolėjas Eigirdas Žukauskas, taip pat Martynas Varnas, kuris dar negalės rungtyniauti apie mėnesį. Realu, kad Karolis Lukošiūnas paliks Londono „Lions“, kadangi buvo pasirašęs trumpalaikį kontraktą.
