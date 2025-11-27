Perkinsas palieka „Nevėžį“ ir jungiasi prie Italijos lygos klubo

Pranešama, kad 25-erių amerikietis gynėjas papildys Trevizo „Nutribullet“. Ji Italijos lygoje po 9 turų turi 1 pergalę ir užima paskutinę, 16-tą, vietą.
Krepsinis.net žiniomis, Kėdainių klubas iš Italijos ekipos gaus išpirką.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) amerikiečio statistika per 26 minutes siekė 17 taškų, 3,3 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 16,9 naudingumo balo.
