TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Perkinsas palieka „Nevėžį“ ir jungiasi prie Italijos lygos klubo

2025-11-27 11:29 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 11:29

Kėdainių „Nevėžyje" atsiskleidęs Tony Perkinsas kelia sparnus į Italiją, skelbia žurnalistas Emiliano Carchia.

T.Perkinsas palieka Kėdainius (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kėdainių „Nevėžyje“ atsiskleidęs Tony Perkinsas kelia sparnus į Italiją, skelbia žurnalistas Emiliano Carchia.

Pranešama, kad 25-erių amerikietis gynėjas papildys Trevizo „Nutribullet“. Ji Italijos lygoje po 9 turų turi 1 pergalę ir užima paskutinę, 16-tą, vietą.

Krepsinis.net žiniomis, Kėdainių klubas iš Italijos ekipos gaus išpirką.

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) amerikiečio statistika per 26 minutes siekė 17 taškų, 3,3 atkovoto kamuolio, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 16,9 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

