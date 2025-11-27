„Double Dunk“: „Žalgirio“ problemą maskuojanti pergalė, mohikanų pasitraukimas ir Trinchieri sugrįžimas

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.
Šioje laidoje kalbėta apie tryliktojo turo įvykius:Kauno „Žalgirio“ pergalė, kuri maskuoja esminę problemą, dviejų mohikanų Ettore Messinos ir Željko Obradovičiaus pasitraukimas, bręstančios kitos permainos trenerių korpuse, Mario Hezonjos proto aptemimas, tragiškai atrodančios Stambulo „Anadolu Efes“ ir Miuncheno „Bayern“ ir tarsi jaunystėje žaidžiantis Nando De Colo bei kito aktualijos
00:00 – „Žalgirio“ problemą maskuojanti pergalė
19:10 – „Dubai“ pergalė prieš „Paris“
25:24 – negražios rungtynės Stambule
29:27 – M.Hezonjos proto aptemimas
36:21 – Ž.Obradovičiaus pasitraukimas
43:06 – apgailėtina „Bayern“
46:09 – tragiška „Maccabi“ gynyba ir galimi pokyčiai
55:37 – finalo ketverto potencialą turinti „Crvena Zvezda“
1:02:54 – sumindyta „Anadolu Efes“
1:08:22 – toliau spindintis N.De Colo
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!