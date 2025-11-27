 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Double Dunk“: „Žalgirio“ problemą maskuojanti pergalė, mohikanų pasitraukimas ir Trinchieri sugrįžimas

2025-11-27 11:03 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 11:03

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

„Double Dunk“: „Žalgirio“ problemą maskuojanti pergalė, mohikanų pasitraukimas ir Trinchieri sugrįžimas

„Double Dunk“ – krepšinio podkastas, kurį remia „CBet“. Šioje laidoje kiekvieną savaitę yra kalbama apie Eurolygos įvykius.

REKLAMA
0

Laidos vedėjai – portalo Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir krepšinio analitikas Algimantas Bružas. Kiekvieną savaitę jie aptars visus Eurolygos mačus, paliesdami svarbiausius jų akcentus ir išskirdami įdomiausius kampus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šioje laidoje kalbėta apie tryliktojo turo įvykius:Kauno „Žalgirio“ pergalė, kuri maskuoja esminę problemą, dviejų mohikanų Ettore Messinos ir Željko Obradovičiaus pasitraukimas, bręstančios kitos permainos trenerių korpuse, Mario Hezonjos proto aptemimas, tragiškai atrodančios Stambulo „Anadolu Efes“ ir Miuncheno „Bayern“ ir tarsi jaunystėje žaidžiantis Nando De Colo bei kito aktualijos

REKLAMA
REKLAMA

00:00 – „Žalgirio“ problemą maskuojanti pergalė

19:10 – „Dubai“ pergalė prieš „Paris“

25:24 – negražios rungtynės Stambule

29:27 – M.Hezonjos proto aptemimas

36:21 – Ž.Obradovičiaus pasitraukimas

43:06 – apgailėtina „Bayern“

46:09 – tragiška „Maccabi“ gynyba ir galimi pokyčiai

55:37 – finalo ketverto potencialą turinti „Crvena Zvezda“

1:02:54 – sumindyta „Anadolu Efes“

1:08:22 – toliau spindintis N.De Colo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų