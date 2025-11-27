Kattashas paliks Tel Avivo klubą, pagrindinis kandidatas jį pakeisti – Sfairopoulos

„Israel Hayom“ ir „One“ skelbia, kad klubas atleis vyr. trenerį Odedą Kattashą.
Taip pat įvardijamas pagrindinis kandidatas jį pakeisti – darbo šiemet Belgrado „Crvena Zvezda“ netekęs Ioannis Sfairopoulos.
Įdomu, kad būtent O.Kattashas 2022 m. prie „Maccabi“ vairo pakeitė I.Sfairopoulą. Graikas vadovavo „Maccabi“ 2018–2022 m. laikotarpiu.
Eurolygoje „Maccabi“ po 13 turų turi 3 pergales ir su Vilerbano ASVEL dalijasi 19–20 vietas.
Artėjančią savaitę, gruodžio 4 d., „Maccabi“ lankysis Kaune, kur mes iššūkį vietos „Žalgiriui“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!