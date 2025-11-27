 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Kattashas paliks Tel Avivo klubą, pagrindinis kandidatas jį pakeisti – Sfairopoulos

2025-11-27 09:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 09:15

Eurolygos turnyrinės lentelės dugne atsidūrusi Tel Avivo „Maccabi“ pasiruošė permainoms.

O.Kattashas neteks darbo Tel Avive (Scanpix nuotr.)

0

„Israel Hayom“ ir „One“ skelbia, kad klubas atleis vyr. trenerį Odedą Kattashą.

Taip pat įvardijamas pagrindinis kandidatas jį pakeisti – darbo šiemet Belgrado „Crvena Zvezda“ netekęs Ioannis Sfairopoulos.

Įdomu, kad būtent O.Kattashas 2022 m. prie „Maccabi“ vairo pakeitė I.Sfairopoulą. Graikas vadovavo „Maccabi“ 2018–2022 m. laikotarpiu.

Eurolygoje „Maccabi“ po 13 turų turi 3 pergales ir su Vilerbano ASVEL dalijasi 19–20 vietas.

Artėjančią savaitę, gruodžio 4 d., „Maccabi“ lankysis Kaune, kur mes iššūkį vietos „Žalgiriui“.

