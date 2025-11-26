 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„EA7 Emporio Armani“ įveikė „Maccabi“

2025-11-26 20:53 / šaltinis: krepsinis.net
Eurolygos tryliktojo turo rungtynėse Tel Avivo „Maccabi" (3/10) ekipa namuose 88:102 (25:27, 23:27, 14:25, 26:23) neturėjo šansų prieš Milano „EA7 Emporio Armani" (7/6) komandą.

Sh.Shieldsas vedė Milano ekipą į pergalę

Eurolygos tryliktojo turo rungtynėse Tel Avivo „Maccabi“ (3/10) ekipa namuose 88:102 (25:27, 23:27, 14:25, 26:23) neturėjo šansų prieš Milano „EA7 Emporio Armani“ (7/6) komandą.

0

Milano komanda puikiai pradėjo susitikimą ir po atkarpos 10:3 greitai įgijo dviženklį pranašumą – 21:11. Tiesa, „Maccabi“ greitai stabilizavo situaciją ir kėlinį pabaigė atkarpa 6:0, kuri leido priartėti – 25:27. Antrajame ketvirtyje ekipos žengė koja kojon, bet per paskutinę minutę 5 taškus pelniusi „EA7 Emporio Armani“ pirmąją mačo dalį baigė būdama priekyje 54:48.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po didžiosios pertraukos šeimininkai puikiai startavo – 9:2 – 57:56. Čia pat Italijos klubas spurtavo 11:0 ir vėl atitolo – 67:57. Maža ta, kėlinys buvo užbaigtas 7 taškais ir dar labiau padidintas pranašumas – 79:62.

Paskutiniajame ketvirtyje intrigos nebuvo – „EA7 Emporio Armani“ atotrūkis perkopė 20 taškų žymą ir „Maccabi“ atsitiesti šansų jokių neturėjo.

Tai buvo pirmasis mačas, kai Giuseppe Poeta vadovavo Milano komandai kaip tikrasis vyr. treneris – šiame sezone jis dukart buvo perėmęs vairą, kai sirgo Ettore Messina, o dabar, pasitraukus šiam strategui, tapo nuolatiniu strategu.

„Maccabi“ kitą savaitę lankysis Kaune, kur mes iššūkį „Žalgiriui“.

„Maccabi“: Lonnie Walkeris 21 (4/8 tritaškiai, 21 naud. bal.), Romanas Sorkinas 20, Tamiras Blattas ir Jimmy Clarkas po 10.

„EA7 Emporio Armani“: Shavonas Shieldsas 26 (26 min., 3/7 tritaškiai, 7 atk. kam., 6 rez. perd., 39 naud. bal.), Armoni Brooksas 20 (5/8 tritaškiai), Joshas Nebo ir Leandro Bolmaro (6 atk. kam.) po 11, Zachas LeDay‘us 10 (5 atk. kam.).

