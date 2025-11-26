„EA7 Emporio Armani“ įveikė „Maccabi“

Milano komanda puikiai pradėjo susitikimą ir po atkarpos 10:3 greitai įgijo dviženklį pranašumą – 21:11. Tiesa, „Maccabi“ greitai stabilizavo situaciją ir kėlinį pabaigė atkarpa 6:0, kuri leido priartėti – 25:27. Antrajame ketvirtyje ekipos žengė koja kojon, bet per paskutinę minutę 5 taškus pelniusi „EA7 Emporio Armani“ pirmąją mačo dalį baigė būdama priekyje 54:48.
Po didžiosios pertraukos šeimininkai puikiai startavo – 9:2 – 57:56. Čia pat Italijos klubas spurtavo 11:0 ir vėl atitolo – 67:57. Maža ta, kėlinys buvo užbaigtas 7 taškais ir dar labiau padidintas pranašumas – 79:62.
Paskutiniajame ketvirtyje intrigos nebuvo – „EA7 Emporio Armani“ atotrūkis perkopė 20 taškų žymą ir „Maccabi“ atsitiesti šansų jokių neturėjo.
Tai buvo pirmasis mačas, kai Giuseppe Poeta vadovavo Milano komandai kaip tikrasis vyr. treneris – šiame sezone jis dukart buvo perėmęs vairą, kai sirgo Ettore Messina, o dabar, pasitraukus šiam strategui, tapo nuolatiniu strategu.
„Maccabi“ kitą savaitę lankysis Kaune, kur mes iššūkį „Žalgiriui“.
„Maccabi“: Lonnie Walkeris 21 (4/8 tritaškiai, 21 naud. bal.), Romanas Sorkinas 20, Tamiras Blattas ir Jimmy Clarkas po 10.
„EA7 Emporio Armani“: Shavonas Shieldsas 26 (26 min., 3/7 tritaškiai, 7 atk. kam., 6 rez. perd., 39 naud. bal.), Armoni Brooksas 20 (5/8 tritaškiai), Joshas Nebo ir Leandro Bolmaro (6 atk. kam.) po 11, Zachas LeDay‘us 10 (5 atk. kam.).
Cooking in the first half 🎯— EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2025
19 points so far for Lonnie Walker IV 👀#EveryGameMatters I @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/qC4TbF4fC7
Dominant in both ends of the court 😤— EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2025
Josh Nebo is having fun 👇#MotorolaMagicMoment @Moto I @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/SW0eRc1WwH
