Kavaliausko vadybininkas užkūrė intrigą dėl galimos kitos kovos: laukia akistata su Stanioniu?

Trečiadienį specialioje spaudos konferencijoje buvo pranešta, kad kovotojai taip pat kausis dėl specialiai šiai kovai sukurto WBC „garbės“ diržo.
„Keista spaudos konferencijoje kalbėti lietuviškai. Esu pirmą kartą Lietuvoje ir Kaune per visą profesionalo karjerą. Sugrįžti yra svajonės išsipildymas. Kai išvykau, galvojau apie tai, bet tai buvo tolima kelionė. Atsiradus UTMA organizacijai, ta svajonė išsipildė ir aš sugrįžau. Labai smagu, – kalbėjo E. Kavaliauskas. – Amerikoje visada aš būnu nušvilpiamas, sirgaliai būna nepatenkinti ir prieš mane, o tai mane būna labai užveda. Žiūrėsime, kaip palaikymas užves. Manau, kad bus karšta.“
12 metų su E. Kavaliausku kartu praleidęs vadybininkas Egis Klimas teigė, kad prieš dvejus metus dar negalėjo įsivaizduoti, jog bus įmanoma pasirodyti Lietuvoje.
„Prieš du metus mes neturėjome UTMA, todėl ir buvo neįmanoma. Aš pats esu rengęs bokso turnyrus, net kelis padaręs Lietuvoje, bet tai buvo 2009-2011 metai. Turėjome atidavinėti bilietus karininkams, policininkams, kad užpildyti salę, nes buvo tuščia „Siemens“ arena. Netikėjau, kad Lietuvoje galima surinkti tiek daug sirgalių. Esu tikrai patenkintas ir nudžiugęs, – kalbėjo E. Klimas. – Sugrįžus į Lietuvą jam yra labai didelė motyvacija ir jis tikrai negali pavesti sirgalių. Pas jį motyvacijos yra pilnas kibiras.“
„Neužgęsta ir dar nesiruošia užgesti“, – pridėjo E. Kavaliauskas.
Ką S. Molina mano apie Terence‘o Crawfordo žodžius, jog lietuvis smūgiuoja stipriau nei Saulis „Canelo“ Alvarezas?
„Nemanau, kad jis už mane stipresnis. Aš daug laiko tam ruošiau ir aš parodysiu, kas yra Molina“, – atsakė Ispanijos kovotojas.
E. Kavaliauskas sakė neplanuojantis kovos baigties ir negalėjo pasakyti, ar bus nokautas, tačiau pažadėjo, jog atiduos visą save.
„Kovos baigties neplanuoju, ji baigsis tada, kai baigsis, kai ateis metas. Visos pergalės yra saldžios. Laimėti namuose – dar saldžiau. Laimėti diržą namuose – labai saldu. Dabar yra kitas – WBC – labai gražus diržas. Man yra 37-eri, varžovas jaunesnis, bet manyje vis dar dega noras kovoti ir lipti į ringą. Treniruotėse atiduodu viską, kad galėčiau pasirodyti 100 procentų.“
Labiausiai intriguojančius žodžius pasakė E. Klimas, kuomet buvo paklaustas, koks tai tramplinas galėtų būti E. Kavaliauskui į kitą kovą, jeigu jis įveiktų E. Moliną?
„Gal Eimantas Stanionis? Skaitau, kad Kauno sirgaliams tai būtų labai įdomu, ne tik mums“, – intrigą užkūrė E. Klimas.
