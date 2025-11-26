 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Kavaliausko vadybininkas užkūrė intrigą dėl galimos kitos kovos: laukia akistata su Stanioniu?

2025-11-26 20:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 20:43

Lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje į profesionalaus bokso ringą lips buvęs pretendentas į pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų). E. Kavaliauskas susikaus su EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempionu 26-erių metų ispanu Samueliu Molina (32-3-1, 15 nokautų), ginsiančiu savo titulą varžovo teritorijoje.

Samuelis Molina ir Egidijus Kavaliauskas | „Stop“ kadras

Lapkričio 28-ą dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje į profesionalaus bokso ringą lips buvęs pretendentas į pasaulio pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą 37-erių metų lietuvis Egidijus „Mean Machine“ Kavaliauskas (24-3-1, 19 nokautų). E. Kavaliauskas susikaus su EBU Europos pusvidutinio svorio kategorijos čempionu 26-erių metų ispanu Samueliu Molina (32-3-1, 15 nokautų), ginsiančiu savo titulą varžovo teritorijoje.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį specialioje spaudos konferencijoje buvo pranešta, kad kovotojai taip pat kausis dėl specialiai šiai kovai sukurto WBC „garbės“ diržo.

REKLAMA
REKLAMA

„Keista spaudos konferencijoje kalbėti lietuviškai. Esu pirmą kartą Lietuvoje ir Kaune per visą profesionalo karjerą. Sugrįžti yra svajonės išsipildymas. Kai išvykau, galvojau apie tai, bet tai buvo tolima kelionė. Atsiradus UTMA organizacijai, ta svajonė išsipildė ir aš sugrįžau. Labai smagu, – kalbėjo E. Kavaliauskas. – Amerikoje visada aš būnu nušvilpiamas, sirgaliai būna nepatenkinti ir prieš mane, o tai mane būna labai užveda. Žiūrėsime, kaip palaikymas užves. Manau, kad bus karšta.“

REKLAMA

12 metų su E. Kavaliausku kartu praleidęs vadybininkas Egis Klimas teigė, kad prieš dvejus metus dar negalėjo įsivaizduoti, jog bus įmanoma pasirodyti Lietuvoje.

„Prieš du metus mes neturėjome UTMA, todėl ir buvo neįmanoma. Aš pats esu rengęs bokso turnyrus, net kelis padaręs Lietuvoje, bet tai buvo 2009-2011 metai. Turėjome atidavinėti bilietus karininkams, policininkams, kad užpildyti salę, nes buvo tuščia „Siemens“ arena. Netikėjau, kad Lietuvoje galima surinkti tiek daug sirgalių. Esu tikrai patenkintas ir nudžiugęs, – kalbėjo E. Klimas. – Sugrįžus į Lietuvą jam yra labai didelė motyvacija ir jis tikrai negali pavesti sirgalių. Pas jį motyvacijos yra pilnas kibiras.“

REKLAMA
REKLAMA

„Neužgęsta ir dar nesiruošia užgesti“, – pridėjo E. Kavaliauskas.

Ką S. Molina mano apie Terence‘o Crawfordo žodžius, jog lietuvis smūgiuoja stipriau nei Saulis „Canelo“ Alvarezas?

„Nemanau, kad jis už mane stipresnis. Aš daug laiko tam ruošiau ir aš parodysiu, kas yra Molina“, – atsakė Ispanijos kovotojas.

E. Kavaliauskas sakė neplanuojantis kovos baigties ir negalėjo pasakyti, ar bus nokautas, tačiau pažadėjo, jog atiduos visą save.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kovos baigties neplanuoju, ji baigsis tada, kai baigsis, kai ateis metas. Visos pergalės yra saldžios. Laimėti namuose – dar saldžiau. Laimėti diržą namuose – labai saldu. Dabar yra kitas – WBC – labai gražus diržas. Man yra 37-eri, varžovas jaunesnis, bet manyje vis dar dega noras kovoti ir lipti į ringą. Treniruotėse atiduodu viską, kad galėčiau pasirodyti 100 procentų.“

Labiausiai intriguojančius žodžius pasakė E. Klimas, kuomet buvo paklaustas, koks tai tramplinas galėtų būti E. Kavaliauskui į kitą kovą, jeigu jis įveiktų E. Moliną?

„Gal Eimantas Stanionis? Skaitau, kad Kauno sirgaliams tai būtų labai įdomu, ne tik mums“, – intrigą užkūrė E. Klimas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Egidijus Kavaliauskas, Samuelis Molina ir Borisas Heredia | „Stop“ kadras
Prieš titulinę kovą Kaune – užtikrintas Kavaliauskas ir ašaromis pratrūkęs varžovo treneris
Egidijus Kavaliauskas ir Samuelis Molina | Instagram.com nuotr
Samuelis Molina žada įveikti Egidijų Kavaliauską Kaune: „Galiu pranokti jį visais aspektais“ (1)
Egidijus Kavaliauskas ir Samuelis Molina | Organizatorių nuotr.
Oficialu: UTMA turnyre Egidijus Kavaliauskas susitiks su Europos čempionu

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų