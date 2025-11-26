„AS Monaco“ po pertraukos sumindė „Anadolu Efes“ ekipą

Per pirmus du kėlinius vyko atkakli kova taškas į tašką – 14-ąją minutę „AS Monaco“ buvo kiek truktelėjusi į priekį (36:31), bet svečiai vėl priartėjo. Baigiantis ketvirčiui skirtumas buvo šoktelėjęs iki 7 taškų (48:41) ir toks išliko sužaidus pusę mačo – 50:43.
Po didžiosios pertraukos Monako klubas tvirtai perėmė iniciatyvą į savo rankas – spurtas 8:0 leido pirmą kartą susikrauti dviženklį pranašumą – 58:46. „Anadolu Efes“ „iš žaidimo“ buvo net 6 minutes nepelniusi taškų ir po trijų kėlinių turėjo 17 taškų deficitą – 53:70. Ketvirtajame ketvirtyje jau „AS Monaco“ tvarkė formalumus ir pasiekė užtikrintą pergalę.
Siaubingai mačas susiklostė Nickui Weileriui-Babbui, kuris per 26 minutes pelnė 1 tašką (0/6 metimai), prarado 6 kamuolius, 3 sykius prasižengė ir surinko -10 naudingumo balų.
„AS Monaco“: Danielis Theisas 17, Alpha Diallo 13, Kevarriusas Hayesas 12, Matthew Strazelis 12, Nikola Mirotičius (7 atk. kam., 5 rez. perd.) ir Elie Okobo ir Yoanas Makoundou po 9, Mike'as Jamesas 7 (6 rez. perd.).
„Anadolu Efes“: Isaia Cordinier 16 (4/4 tritaškiai), Jordanas Loydas 13 (5 rez. perd.), Ercanas Osmani 12, Rolandas Šmitas 9 (5 atk. kam.).
Alpha Diallo helping @ASMonaco_Basket extend their lead! 🦅#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/5SDZloUIUv— EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2025
Sweet PnR execution!@izaycordinier Ercan Osmani #MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/Ikrcso8lTu— EuroLeague (@EuroLeague) November 26, 2025
