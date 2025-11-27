Dar viena Eurolygos komanda atleido trenerį

Turkijos ekipa praneša, kad jį pavaduos asistentas Radovanas Trifunovičius, kol bus rastas naujas vairininkas.
Trečiadienį „Anadolu Efes“ buvo pažeminta Monake, kur pralaimėjo 66:102.
Vasarą prie komandos vairo stojęs I.Kokoškovas Eurolygoje per 13 turų pasiekė 5 pergales.
Stambulo ekipa gruodžio 17 d. svečiuosis Kaune.
Šią savaitę Eurolygoje iš savo pareigų jau pasitraukė Željko Obradovičius ir Ettore Messina, o taip pat skelbiama, kad Tel Avivo „Maccabi“ atsisveikins su Odedu Kattashu.
