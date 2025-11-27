 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dar viena Eurolygos komanda atleido trenerį

2025-11-27 10:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 10:53

Sukrėtimai Eurolygos klubuose tęsiasi – Stambulo „Anadolu Efes“ pranešė apie vyr. trenerio Igorio Kokoškovo atleidimą.

I.Kokoškovas atleistas (Scanpix nuotr.)

Sukrėtimai Eurolygos klubuose tęsiasi – Stambulo „Anadolu Efes“ pranešė apie vyr. trenerio Igorio Kokoškovo atleidimą.

REKLAMA
0

Turkijos ekipa praneša, kad jį pavaduos asistentas Radovanas Trifunovičius, kol bus rastas naujas vairininkas.

Trečiadienį „Anadolu Efes“ buvo pažeminta Monake, kur pralaimėjo 66:102.

Vasarą prie komandos vairo stojęs I.Kokoškovas Eurolygoje per 13 turų pasiekė 5 pergales.

Stambulo ekipa gruodžio 17 d. svečiuosis Kaune.

Šią savaitę Eurolygoje iš savo pareigų jau pasitraukė Željko Obradovičius ir Ettore Messina, o taip pat skelbiama, kad Tel Avivo „Maccabi“ atsisveikins su Odedu Kattashu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų