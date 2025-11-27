Giedrius Stankevičius vėl žais „Perle“ – puolėjas sugrįžta iš „Jonavos“

29-erių puolėjas LKL šį sezoną per 12 minučių fiksavo 1,6 taško, 3,2 atkovoto kamuolio ir 2,7 naudingumo balo statistiką.
Iškart po žinios pranešta, kad kaunietis grįžta į buvusį klubą, Vilkaviškio „Perlą“, kuris žaidžia Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).
Pernai su Vilkaviškio ekipa G.Stankevičius pasiekė NKL finalą, rinkdamas 9,5 taško, 8 atkovotų kamuolių ir 13 naudingumo balų vidurkius.
