Giedrius Stankevičius vėl žais „Perle“ – puolėjas sugrįžta iš „Jonavos“

2025-11-27 10:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-27 10:40

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) besivaržanti „Jonavos“ komanda pranešė, kad abipusiu susitarimu atsisveikinu su Giedriumi Stankevičiumi.

G.Stankevičius vėl žais Vilkaviškyje (Dainius Lukšta, NKL)

0

29-erių puolėjas LKL šį sezoną per 12 minučių fiksavo 1,6 taško, 3,2 atkovoto kamuolio ir 2,7 naudingumo balo statistiką.

Iškart po žinios pranešta, kad kaunietis grįžta į buvusį klubą, Vilkaviškio „Perlą“, kuris žaidžia Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

Pernai su Vilkaviškio ekipa G.Stankevičius pasiekė NKL finalą, rinkdamas 9,5 taško, 8 atkovotų kamuolių ir 13 naudingumo balų vidurkius.

