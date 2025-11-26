Lietuvos raitelių pergalės „Cavaliada“ varžybose Lenkijoje ir sėkmingi Andriaus Petrovo pasirodymai Slovakijoje

Sužibėjo Matas Petraitis su Cornet‘s Cloud, iškovojęs 2-ą vietą 145 cm aukščio kliūčių rungtyje. Lietuviui atiteko 5640 eurų prizas.
Kristupas Petraitis su Carleone užėmė 7-ą vietą 145 cm kliūčių rungtyje ir pelnė 1128 eurų prizą. Andrius Petrovas su Bazooka Joe buvo 4-as „Six Bar“ disciplinoje, o su Qarath van Paebroek Z užėmė 9-ą vietą 140 cm kliūčių rungtyje. Lietuvis uždirbo 822 eurus.
Laura Martinavičiūtė, Trojus Rimkevičius ir Aistis Vitkauskas konkūruose tarp prizininkų nepateko.
Viktorija Kundrotaitė dailiajame jojime su Kyandro FVE du kartus buvo 2-a ir laimėjo 2200 zlotų (beveik 520 eurų). Dar geriau pasirodė Justina Vanagaitė-Samuilė su Fedon, triumfavusi abejose disciplinose ir laimėjusi 3000 zlotų (beveik 709 eurus).
Kiek anksčiau Šamorine (Slovakija) A. Petrovas su Bazooka Joe užėmė 2-ą vietą 130 cm kliūčių trasoje ir 3-ią – 140 cm kliūčių rungtyje. 145 cm kliūčių trasoje lietuvis su Qarath van Paebroek Z buvo 13-as, 150 cm kliūčių rungtyje su Rowin Van De Brouvershoeve užėmė 11-ą poziciją. A. Petrovas iš viso pelnė 1945 eurus.
Lėja Urbšytė jaunimo dailiojo jojimo varžybose su Let‘s Dance J pranoko konkurentus, o su Happy Ray aukščiausiai pakilo iki 5-os vietos.
Jungtiniuose Arabų Emyratuose Aistė Razmienė su žirgu SW Jelyka sėkmingai finišavo 100 km ištvermės lenktynių distancijoje. Lietuvei atiteko 25-a vieta.
