 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos raitelių pergalės „Cavaliada“ varžybose Lenkijoje ir sėkmingi Andriaus Petrovo pasirodymai Slovakijoje

2025-11-26 15:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 15:29

Varšuvoje (Lenkija) vyko „Cavaliada“ žirgų sporto varžybos, kuriose pasirodė ir Lietuvos raiteliai.

Justina Vanagaitė | „Stop“ kadras

Varšuvoje (Lenkija) vyko „Cavaliada“ žirgų sporto varžybos, kuriose pasirodė ir Lietuvos raiteliai.

REKLAMA
0

Sužibėjo Matas Petraitis su Cornet‘s Cloud, iškovojęs 2-ą vietą 145 cm aukščio kliūčių rungtyje. Lietuviui atiteko 5640 eurų prizas.

Kristupas Petraitis su Carleone užėmė 7-ą vietą 145 cm kliūčių rungtyje ir pelnė 1128 eurų prizą. Andrius Petrovas su Bazooka Joe buvo 4-as „Six Bar“ disciplinoje, o su Qarath van Paebroek Z užėmė 9-ą vietą 140 cm kliūčių rungtyje. Lietuvis uždirbo 822 eurus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laura Martinavičiūtė, Trojus Rimkevičius ir Aistis Vitkauskas konkūruose tarp prizininkų nepateko.

REKLAMA
REKLAMA

Viktorija Kundrotaitė dailiajame jojime su Kyandro FVE du kartus buvo 2-a ir laimėjo 2200 zlotų (beveik 520 eurų). Dar geriau pasirodė Justina Vanagaitė-Samuilė su Fedon, triumfavusi abejose disciplinose ir laimėjusi 3000 zlotų (beveik 709 eurus).

REKLAMA

Kiek anksčiau Šamorine (Slovakija) A. Petrovas su Bazooka Joe užėmė 2-ą vietą 130 cm kliūčių trasoje ir 3-ią – 140 cm kliūčių rungtyje. 145 cm kliūčių trasoje lietuvis su Qarath van Paebroek Z buvo 13-as, 150 cm kliūčių rungtyje su Rowin Van De Brouvershoeve užėmė 11-ą poziciją. A. Petrovas iš viso pelnė 1945 eurus.

Lėja Urbšytė jaunimo dailiojo jojimo varžybose su Let‘s Dance J pranoko konkurentus, o su Happy Ray aukščiausiai pakilo iki 5-os vietos.

Jungtiniuose Arabų Emyratuose Aistė Razmienė su žirgu SW Jelyka sėkmingai finišavo 100 km ištvermės lenktynių distancijoje. Lietuvei atiteko 25-a vieta.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų