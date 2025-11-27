„Deja vu“: Lietuvos moterų kerlingo rinktinė dramatiškai išsaugojo vietą Europos elite

Jeigu praėjusiais metais išlikimui užteko vienos pergalės, kai viską lėmė per porą milimetrų netiksliai esčių paleistas paskutinis akmuo, tai šiemet Suomijoje vykstančiose pirmenybėse Virginijos Paulauskaitės komandai teko laukti Škotijos ir Vokietijos mačo baigties, kuri paaiškėjo taip pat su paskutiniu akmeniu. Škotės su paskutinio akmens paleidimu išplėšė pergalę prieš vokietes 6:5 ir taip leido Lietuvos rinktinei išsaugoti aštuntąją vietą bei pakartoti praėjusių metų pasiekimą.
Lietuvos ekipa su Vokietija pasiekė po tris laimėjimus, tačiau aukštesnę poziciją mūsiškėms lėmė pergalė tarpusavio rungtynėse antrajame ture 8:5. Taip pat lietuvės Suomijoje nugalėjo daugkartines Europos čempiones šveicares bei Čekijos akmenslydininkes.
„Pernai mums visiškai nusišypsojo sėkmė, kai su likome su viena pergale, bet viskas labai palankiai išsidėliojo. Šiemet pasiekėme tris pergales, bet vis tiek iki pabaigos nebuvome garantuotos dėl išlikimo. Į B divizioną iškrito tokia stipri komanda kaip Vokietija, kuriai neužteko trijų pergalių. Šiemet visos komandos buvo labai stipriai pasiruošusios, todėl labai smagu, kad mums pavyko išsilaikyti aukščiausiame lygyje“, – džiaugėsi V. Paulauskaitė.
V. Paulauskaitės komanda, kuriai taip pat atstovavo Olga Dvojeglazova, Rūta Blažienė, Miglė Kiudytė ir Justina Zalieckienė, paskutinėse rungtynėse pristigo tikslumo bei 2:13 nusileido Turkijos ekipai.
„Čempionatą tikrai pradėjome puikiai, per ketverias pirmąsias rungtynes pasiekėme tris pergales. Laimėti prieš šveicares tikrai buvo labai smagu. Merginos buvo pakilime, bet norėdamos dar daugiau pergalių, pradėjome per daug jaudintis. Dar sužaidėme trejas-ketverias neblogas rungtynes, kur tik pabaigoje pritrūko sėkmės, o du paskutiniai mačai susiklostė nesėkmingai – koją pakišo jaudulys. Jau buvome pavargusios psichologiškai ir fiziškai“, – sakė V. Paulauskaitė.
Turnyrą Lietuvos rinktinė baigė su trimis pergalėmis ir šešiais pralaimėjimais. Už lietuvių išsirikiavusios Vokietijos ir Čekijos komandos iškrito į B divizioną. Kovą dėl medalių tęs Švedijos, Šveicarijos, Škotijos ir Norvegijos rinktinės.
Verta pažymėti, kad visos elite rungtyniavusios komandos, išskyrus lietuves, dalyvaus Milano ir Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse arba finalinėje atrankoje į jas.
„Esame labai patenkintos. Su tokiomis sąlygomis, kurias šiuo metu turime, yra puiku žaisti elite. Kerlingo arenos Lietuvoje vis dar neturime, tenka važinėti į užsienį. Be galo džiaugiamės, kad esame elite, todėl turime ką švęsti“, – šypsojosi V. Paulauskaitė.
Kitaip metais vyks paskutinis Europos čempionatas. Pasaulio kerlingo federacijai („World Curling“) priėmus naujus pakitimus, nuo 2026-2027 metų sezono bus organizuojami tik pasaulio čempionatai, kuriame bus trys divizionai pagal pajėgumą.
